A seleção brasileira já sabe seu caminho na Copa do Mundo Feminina de 2027. As datas e os estádios das partidas foram divulgados, nesta quinta-feira, 20, pela Fifa. O torneio acontece entre o dia 24 de junho e 25 de julho.
Na fase de grupos, o Brasil fará o jogo inaugural da Copa no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho. A segunda partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 29 de junho. A terceira e última partida desta fase será na Arena Mané Garrincha, no Distrito Federal, no dia 4 de julho.
Se passar em primeiro lugar no grupo, a seleção joga as oitavas de final na Arena Castelão, em Fortaleza, no dia 10 de julho. Nas quartas, o Brasil disputa o jogo no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 16 de julho. Na semifinal, a equipe entraria em campo na Neo Química Arena, no dia 20 de julho.
Caso avance em segundo, o Brasil disputa as oitavas no Mineirão, no dia 11 de julho. Nas quartas, a seleção joga na Arena Castelão, no dia 17 de julho. A semifinal, por sua vez, seria disputada no Maracanã, no dia 21 de julho.
A grande final será disputada no Maracanã, no dia 25 de julho. Já a disputa de terceiro lugar será na Neo Química Arena, no dia 24 de julho.
Caminhos da seleção brasileira na Copa
Fase de grupos
- Primeiro jogo – Maracanã (RJ) – 24/06
- Segundo jogo – Neo Química Arena (SP) – 29/06
- Terceiro jogo – Arena Mané Garrincha (DF) – 04/07
Se passar em 1º lugar
- Oitavas – Arena Castelão (CE) – 10/07
- Quartas – Mineirão (MG) – 16/07
- Semifinal – Neo Química Arena (SP) – 20/07
Se passar em 2º lugar
- Oitavas – Mineirão (MG) – 11/07
- Quartas – Arena Castelão (CE) – 17/07
- Semifinal – Maracanã (RJ) – 21/07
Disputa de 3º lugar
- Neo Química Arena (SP) – 24/07
Final
- Maracanã (RJ) – 25/07