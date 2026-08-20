A seleção brasileira já sabe seu caminho na Copa do Mundo Feminina de 2027. As datas e os estádios das partidas foram divulgados, nesta quinta-feira, 20, pela Fifa. O torneio acontece entre o dia 24 de junho e 25 de julho.

Na fase de grupos, o Brasil fará o jogo inaugural da Copa no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho. A segunda partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, no dia 29 de junho. A terceira e última partida desta fase será na Arena Mané Garrincha, no Distrito Federal, no dia 4 de julho.

Se passar em primeiro lugar no grupo, a seleção joga as oitavas de final na Arena Castelão, em Fortaleza, no dia 10 de julho. Nas quartas, o Brasil disputa o jogo no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 16 de julho. Na semifinal, a equipe entraria em campo na Neo Química Arena, no dia 20 de julho.

Caso avance em segundo, o Brasil disputa as oitavas no Mineirão, no dia 11 de julho. Nas quartas, a seleção joga na Arena Castelão, no dia 17 de julho. A semifinal, por sua vez, seria disputada no Maracanã, no dia 21 de julho.

A grande final será disputada no Maracanã, no dia 25 de julho. Já a disputa de terceiro lugar será na Neo Química Arena, no dia 24 de julho.

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Caminhos da seleção brasileira na Copa

Fase de grupos

Primeiro jogo – Maracanã (RJ) – 24/06

Segundo jogo – Neo Química Arena (SP) – 29/06

Terceiro jogo – Arena Mané Garrincha (DF) – 04/07

Se passar em 1º lugar

Oitavas – Arena Castelão (CE) – 10/07

Quartas – Mineirão (MG) – 16/07

Semifinal – Neo Química Arena (SP) – 20/07

Se passar em 2º lugar

Oitavas – Mineirão (MG) – 11/07

Quartas – Arena Castelão (CE) – 17/07

Semifinal – Maracanã (RJ) – 21/07

Disputa de 3º lugar

Neo Química Arena (SP) – 24/07

Final