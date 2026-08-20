A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 20, as datas e sedes dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina 2027. O Brasil, como país sede, será cabeça de chave do Grupo A e fará o jogo de abertura no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho.
O Estádio Mário Filho também será o palco da grande final da competição, marcada para o dia 25 de julho de 2027, além de ser sede de uma das semifinais. A outra partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.
Confira as datas e sedes das partidas da seleção brasileira no Mundial 2027
- 24/06 – Maracanã
- 29/06 – Neo Química Arena
- 07/04 – Mane Garrincha
Caso avance na primeira colocação do grupo, o caminho de sedes do Brasil será: Castelão (Fortaleza) nas oitavas, Mineirão (Belo Horizonte) nas quartas e Neo Química Arena (São Paulo) nas semifinais.
Caso avance na segunda colocação do grupo, a trajetória do Brasil será: Mineirão (Belo Horizonte) nas oitavas, Castelão (Fortaleza) nas quartas e Maracanã (Rio de Janeiro) nas semifinais.
Sedes e número de jogos por estádio
A Neo Química Arena será o estádio com o maior número de partidas na Copa do Mundo Feminina 2027, com 10 partidas. Na sequência, vem o Maracanã e o Castelão, com nove jogos cada.
- Neo Química Arena (10)
- Maracanã (9)
- Castelão (9)
- Mineirão (8)
- Mane Garrincha (7)
- Beira Rio (7)
- Fonte Nova (7)
- Arena Pernambuco (7)