A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 20, as datas e sedes dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina 2027. O Brasil, como país sede, será cabeça de chave do Grupo A e fará o jogo de abertura no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho.

O Estádio Mário Filho também será o palco da grande final da competição, marcada para o dia 25 de julho de 2027, além de ser sede de uma das semifinais. A outra partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.

Confira as datas e sedes das partidas da seleção brasileira no Mundial 2027

24/06 – Maracanã

29/06 – Neo Química Arena

07/04 – Mane Garrincha

Caso avance na primeira colocação do grupo, o caminho de sedes do Brasil será: Castelão (Fortaleza) nas oitavas, Mineirão (Belo Horizonte) nas quartas e Neo Química Arena (São Paulo) nas semifinais.

Caso avance na segunda colocação do grupo, a trajetória do Brasil será: Mineirão (Belo Horizonte) nas oitavas, Castelão (Fortaleza) nas quartas e Maracanã (Rio de Janeiro) nas semifinais.

Sedes e número de jogos por estádio

A Neo Química Arena será o estádio com o maior número de partidas na Copa do Mundo Feminina 2027, com 10 partidas. Na sequência, vem o Maracanã e o Castelão, com nove jogos cada.

Neo Química Arena (10)

(10) Maracanã (9)

(9) Castelão (9)

(9) Mineirão (8)

(8) Mane Garrincha (7)

(7) Beira Rio (7)

(7) Fonte Nova (7)

(7) Arena Pernambuco (7)