A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 20, as datas e sedes dos jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina 2027. O Brasil, como país sede, será cabeça de chave do Grupo A e fará o jogo de abertura no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho.

O Estádio Mário Filho também será o palco da grande final da competição, marcada para o dia 25 de julho de 2027, além de ser sede de uma das semifinais. A outra partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo.

Confira as datas e sedes das partidas da seleção brasileira no Mundial 2027

  • 24/06 – Maracanã
  • 29/06 – Neo Química Arena
  • 07/04 – Mane Garrincha

Tabela da Copa Feminina 2027 – DIvulgação/Fifa

Caso avance na primeira colocação do grupo, o caminho de sedes do Brasil será: Castelão (Fortaleza) nas oitavas, Mineirão (Belo Horizonte) nas quartas e Neo Química Arena (São Paulo) nas semifinais.

Caso avance na segunda colocação do grupo, a trajetória do Brasil será: Mineirão (Belo Horizonte) nas oitavas, Castelão (Fortaleza) nas quartas e Maracanã (Rio de Janeiro) nas semifinais.

Sedes e número de jogos por estádio

A Neo Química Arena será o estádio com o maior número de partidas na Copa do Mundo Feminina 2027, com 10 partidas. Na sequência, vem o Maracanã e o Castelão, com nove jogos cada.

  • Neo Química Arena (10)
  • Maracanã (9)
  • Castelão (9)
  • Mineirão (8)
  • Mane Garrincha (7)
  • Beira Rio (7)
  • Fonte Nova (7)
  • Arena Pernambuco (7)

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