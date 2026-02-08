O River Plate tem um dos uniformes mais icônicos do futebol mundial, com camisa branca e uma faixa transversal vermelha. Em 2026, o gigante argentino lançará uma versão inusitada do desenho: um terceiro uniforme no qual o roxo substitui o espaço branco. O modelo é uma homenagem a Ángel Labruna, um dos maiores ídolos do clube de Buenos Aires.

A página Opaleak, especializada em vazamentos de uniformes, teve acesso a imagens reais do modelo, que será lançado neste mês de fevereiro pela Adidas. A camisa é roxa, com a tradicional banda roja (faixa vermelha) e uma borda branca.

O desenho da camisa faz referência à gravata usada por Ángel Labruna durante sua passagem como treinador do River Plate.

O River já utilizou camisas alternativas roxas duas vezes em sua história, nas temporadas 2008-09 (terceiro uniforme) e 2018-19 (uniforme reserva).

Quem foi Ángel Labruna

Angel Amadeo Labruna (1918-1983) é o maior artilheiro da história do River Plate, com 293 gols em 515 jogos. Foi nove vezes campeão argentino (1941, 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956 e 1957) e expoente do esquadrão que ganhou o apelido de La Maquina.

Pela seleção argentina, o atacante foi campeão da Copa América de 1955 e disputou a Copa do Mundo de 1958.

Labruna também fez história no Monumental de Núñez como treinador, conquistando título nacional em 1975 e 1979 e o Metropolitano de 1975, 1977, 1979 e 1980.

Em 1999, foi eleito o 25º maior craque do século, em edição de colecionador de PLACAR. O texto destacava seus incríveis 75 gols em 30 jogos no título argentino de 1941.