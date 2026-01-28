O River Plate anunciou o plano de ampliação e cobertura do Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O estádio do clube argentino, que já é o maior da América do Sul, com capacidade para 85 mil pessoas, se tornará um dos maiores do mundo, com capacidade para 101 mil espectadores. O anúncio foi feito por Stefano Di Carlo, presidente do River, nas redes sociais do clube.

As obras do Monumental de Núñez começarão em abril deste ano, com previsão de conclusão em três anos. Di Carlo explicou como é o projeto, com detalhes sobre a ampliação de assentos, cores e a grande novidade: a cobertura no estádio.

“Trata-se de uma estrutura perimetral de colunas que sustentará uma arquibancada de 360 ​​graus, composta por 16 mil novos assentos, que serão confeccionadas inteiramente nas cores vermelha e branca, formando uma grande bandeira de 360 ​​graus. Haverá também lugares reservados para nossos sócios e, além disso, essa mesma estrutura permitirá que ela sustente a cobertura do estádio, basicamente na borda do campo de jogo, cobrindo quase todos os espectadores”, explicou o presidente do River Plate no vídeo.