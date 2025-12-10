O Flamengo vai estrear na Copa Intercontinental nessa quarta, 10, contra o Cruz Azul-MEX. O atacante Pedro, que se recupera de lesão, pode voltar ao time e alcançar uma marca importante. Artilheiro do Mundial de Clubes de 2022, com 4 gols, o camisa 9 é um jogadores com mais gols na história do torneio (e o maior do Fla na competição) e pode encostar ou até passar os recordistas Pelé e Cristiano Ronaldo, que marcaram 7 gols.

Entre os brasileiros, além de Pelé, apenas Vinícius Júnior tem mais gols que Pedro, com os 5 que marcou pelo Real Madrid. No meio do ano, Pedro disputou 3 jogos na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, mas não fez gol. Na competição, outros brasileiros que marcaram e entraram na lista dos principais artilheiros brasileiros desde 1960 foram Marcos Leonardo (4 gols pelo Al-Hilal-ARA) e João Pedro (3 gols pelo campeão Chelsea-ING).

Brasileiros com mais gols no Mundial (1960-2025):

7 gols– Pelé (Santos) – 3 jogos

5 gols– Vinícius Júnior (Real Madrid-ESP) – 10 jogos

4 gols – Denílson (Pohang Steelers-COR) – 3 jogos

4 gols– Marcos Leonardo (Al-Hilal-ARA) – 5 jogos

4 gols– Pedro (Flamengo) – 5 jogos

4 gols– Romário (PSV-HOL e Vasco) – 4 jogos

3 gols– João Pedro (Chelsea-ING) – 3 jogos

3 gols– Pepe (Santos) – 5 jogos

3 gols– Romarinho (Al-Ittihad-ARA e Al-Jazira-CAT) – 7 jogos

3 gols– Ronaldinho Gaúcho (Barcelona-ESP e Atlético-MG) – 4 jogos

3 gols– Washington (Urawa Reds-JAP) – 3 jogos

Na lista dos maiores artilheiros, Cristiano Ronaldo empata com Pelé, mas com cinco jogos a mais. O Rei marcou duas vezes contra o Benfica na ida da final de 1962, no Maracanã, e três na volta no triunfo por 5 a 1 em Lisboa, naquela que era considerada por ele próprio a maior atuação de sua carreira. Em 1963, fez dois gols na ida diante do Milan, em San Siro, na derrota por 4 a 2.

Maiores artilheiros do Mundial de Clubes (1960-2025):

7 gols– Pelé (Brasil) – 3 jogos

7 gols – Cristiano Ronaldo (Portugal) – 8 jogos

6 gols– Alberto Spencer (Equador) – 7 jogos

6 gols – Bale (País de Gales) – 6 jogos

6 gols – Benzema (França) – 11 jogos

6 gols – Luis Suárez (Uruguai) – 6 jogos

6 gols – Messi (Argentina) – 9 jogos

5 gols – César Delgado (Argentina) – 6 jogos 5 gols– Salem Al Dawsari (Arábia Saudita) – 12 jogos 5 gols – Valverde (Uruguai) – 8 jogos 5 gols – Vinícius Júnior (Brasil) – 10 jogos