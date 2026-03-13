As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa
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O Brasil já sabe quando estreará o novo uniforme azul, apresentado na última quinta-feira, 12, em São Paulo. As peças, com detalhes em preto, marcam a entrada da Jordan Brands em uma conjunto de seleção.
A estreia dos novos kits, assim como os uniformes de treino e agasalhos de viagem, estão marcados para 26 deste mês, no amistoso contra a França, em Boston, nos Estados Unidos. Nessa ocasião, o time bicampeão do mundo atuará de branco.
O jogo faz parte da preparação da equipe pentacampeão para o Mundial. Depois dessa partida, o Brasil ainda terá o compromisso contra a Croácia, no dia 31, em Orlando, também nos EUA. Para essa partida, volta o uniforme 1 amarelo.
A expectativa é que a camisa amarela seja lançada oficialmente em 21 deste mês.
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Uniforme azul do Brasil
O uniforme azul chama a atenção para o uso do preto. O desenhoacompanha o shorts, com detalhes em azul mais claro na lateral e amarelo fazendo um contorno. Os meiões são preto.
Ainda na camisa, o Jumpman da linha Air Jordan é apresentado em amarelo. Essa é a primeira vez que a marca está em uma camisa de seleção — desde 2018, aparece em uniformes do PSG para a Champions League.
O número é branco com o escudo da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ligeiramente maior do que nos últimos anos.
As camisas estão disponíveis nas versões jogador e torcedor por respectivamente R$ 749,99 e R$ 449,99.