O Brasil já sabe quando estreará o novo uniforme azul, apresentado na última quinta-feira, 12, em São Paulo. As peças, com detalhes em preto, marcam a entrada da Jordan Brands em uma conjunto de seleção.

A estreia dos novos kits, assim como os uniformes de treino e agasalhos de viagem, estão marcados para 26 deste mês, no amistoso contra a França, em Boston, nos Estados Unidos. Nessa ocasião, o time bicampeão do mundo atuará de branco.

O jogo faz parte da preparação da equipe pentacampeão para o Mundial. Depois dessa partida, o Brasil ainda terá o compromisso contra a Croácia, no dia 31, em Orlando, também nos EUA. Para essa partida, volta o uniforme 1 amarelo.

A expectativa é que a camisa amarela seja lançada oficialmente em 21 deste mês.