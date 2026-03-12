A seleção brasileira e a Nike lançaram nesta quinta-feira, 12, em São Paulo, o uniforme 2 e os agasalhos para a Copa do Mundo. As peças de jogo são predominantemente na cor azul, com detalhes em preto. É a primeira vez que a linha Air Jordan expõe a sua marca em uma seleção. Ronaldinho Gaúcho teve uma aparição relâmpago no evento.

A Air Jordan entrou no futebol no Paris Saint-Germain, em 2018, mas nunca havia exibido o Jumpman na camisa de uma seleção. Nas camisas de jogo, a silhueta do seis vezes campeão da NBA pelo Chicago Bulls aparece em amarelo, na altura do ombro direito do jogador.

O número é branco, com contornos em amarelo, posicionado no centro da peça e o emblema da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) maior do que nos últimos anos. A tipografia da letra do nome do atleta para a Copa do Mundo ainda é uma incógnita. O modelo utilizado no evento, com letras em formato de grafismos de rua, não necessariamente será o utilizado.

Nas laterais, a camisa apresenta tons em azul e contornos em amarelos. O mesmo desenho acompanha o shorts, também com os detalhes nas novas cores. O meião é preto.

Coleção de agasalhos, bermudas e a camisa reserva da seleção são produzidas pela Jordan - Nike/Divulgação
