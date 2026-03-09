Os Campeonatos Estaduais já conheceram 13 dos 27 campeões em 2026, quase todos nesse último fim de semana: CRB (AL), Bahia (BA), Fortaleza (CE), IAPE (MA), Cruzeiro (MG), Mixto (MT), Paysandu (PA), Sport (PE), Operário Ferroviário (PR), Flamengo (RJ), Grêmio (RS), Barra (SC) e Palmeiras (SP).

Desses times campeões, três tiveram treinadores estrangeiros: os portugueses Abel Ferreira (Palmeiras), Luís Castro (Grêmio) e Leonardo Jardim (Flamengo). Em Minas Geras, o técnico Tite ganhou o Mineiro e completou um ciclo com títulos nos quatro grandes estaduais, igualando a façanha de Telê Santana, até então o único a conseguir isso.

O Fortaleza, que conquistou o título cearense em cima do rival Ceará, nos pênaltis, segue como o time com mais títulos estaduais no século 21, com 16 conquistas, seguido pelo Flamengo, que chegou a 14, igualando o Rio Branco-AC. Cuiabá-MT, Internacional-RS, Paysandu-PA e Sport-PE têm 13 títulos.

Entre os treinadores, Abel Ferreira, do Palmeiras, chegou ao seu 4º título paulista e entrou na lista dos técnicos com mais conquistas no século no campeonato, atrás apenas de Vanderlei Luxemburgo, que ganhou 5 vezes a competição. No século, Luxa ainda é o 2º com mais títulos estaduais, atrás apenas de Chiquinho Viana, 11 vezes campeão roraimense, que segue no São Raimundo-RR em busca de mais uma conquista em 2026.

Tite, do Cruzeiro, chegou agora ao seu 5º Estadual no século 21, assim como Rogério Ceni, atual bicampeão baiano. Veja abaixo a lista dos treinadores com mais títulos neste século.