O zagueiro Gustavo Gómez, três vezes finalista da Copa Libertadores (2020, 2021 e 2025), poderá disputar a decisão sul-americana pela 4ª vez na história se entrar em campo no dia 28 de novembro, pelo Palmeiras, na grande final de 2026 contra o Estudiantes-ARG. Assim, poderá igualar o recorde de Arrascaeta, o jogador com mais finais por um único clube brasileiro.

Na história da Libertadores, desde 1960, o jogador que mais vezes disputou a final da competição foi o argentino Franciso Sá, quatro vezes campeão pelo Independiente (1972, 1973, 1974 e 1975) e duas pelo Boca Juniors (1977 e 1978), que é também aquele com mais títulos conquistados no torneio.

Entre os brasileiros, três jogadores dividem o recorde de quatro finais disputadas: o atacante Palhinha (1992, 1993 e 1994, pelo São Paulo e 1997, pelo Cruzeiro), o lateral-direito Vítor (1993 e 1994 (São Paulo), 1997 (Cruzeiro) e 1998 (Vasco)), e o lateral-esquerdo Júnior (1999 e 2000 (Palmeiras) e 2005 e 2006 (São Paulo).

Para a final de 2026, dois jogadores do Palmeiras podem também disputar a final pela terceira vez: Andreas Pereira e Khellven.

Jogadores com mais finais de Libertadores (1960-2026):

7 – Franciso Sá (ARG) – 1972, 1973, 1974 e 1975 (Independiente-ARG) e 1977, 1978 e 1979 (Boca Juniors-ARG)

5 – Luis Cubilla (URU) – 1960 e 1961 (Peñarol-URU), 1966 (River Plate-ARG) e 1969 e 1971 (Nacional-URU)

5 – Clemente Rodríguez (ARG) – 2001, 2003, 2004, 2007 e 2012 (Boca Juniors-ARG)

5 – Rolando Schiavi (ARG) – 2003, 2004, 2007 e 2012 (Boca Juniors-ARG) e 2009 (Estudiantes-ARG)

4 – Miguel Santoro (ARG) – 1964, 1965, 1972 e 1973 (Independiente-ARG)

4 – Julio Morales (URU) – 1967, 1969, 1971 e 1980 (Nacional-URU)

4 – Víctor Espárrago (URU) – 1967, 1969, 1971 e 1980 (Nacional-URU)

4 – Carlos Pachamé (ARG) – 1968, 1969, 1970 e 1971 (Estudiantes-ARG)

4 – Néstor Togneri (ARG) – 1968, 1969, 1970 e 1971 (Estudiantes-ARG)

4 – Ricardo Pavoni (URU) – 1972, 1973, 1974 e 1975 (Independiente-ARG)

4 – Alejandro Semenewicz (ARG) – 1972, 1973, 1974 e 1975 (Independiente-ARG)

4 – Eduardo Commisso (ARG) – 1972, 1973, 1974 e 1975 (Independiente-ARG)

4 – Ricardo Bochini (ARG) – 1973, 1974, 1975 e 1984 (Independiente-ARG)

4 – Augustín Balbuena (ARG) – 1973, 1974, 1975 e 1984 (Independiente-ARG)

4 – Hugo de León (URU) – 1980 e 1988 (Nacional-URU) e 1983 e 1984 (Grêmio)

4 – Alex Escobar (COL) – 1985, 1986, 1987 e 1996 (América de Cali-COL)

4 – Palhinha (BRA) – 1992, 1993 e 1994 (São Paulo) e 1997 (Cruzeiro)

4 – Vítor (BRA) – 1993 e 1994 (São Paulo), 1997 (Cruzeiro) e 1998 (Vasco)

4 – Júnior (BRA) – 1999 e 2000 (Palmeiras) e 2005 e 2006 (São Paulo)

4 – Sebastián Battaglia (ARG) – 2000, 2001, 2003 e 2007 (Boca Juniors-ARG)

4 – Hugo Ibarra (ARG) – 2000, 2001, 2003 e 2007 (Boca Juniors-ARG)

4 – Juan Román Riquelme (ARG) – 2000, 2001, 2007 e 2012 (Boca Juniors-ARG)

4 – Arrascaeta (URU) – 2019, 2021, 2022 e 2025 (Flamengo)

[4] – Gustavo Gómez (PAR) – 2020, 2021, 2025 e 2026* (Palmeiras)

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Jogadores brasileiros com mais finais de Libertadores (1960-2026):

4 – Palhinha – 1992, 1993 e 1994 (São Paulo) e 1997 (Cruzeiro)

4 – Vítor – 1993 e 1994 (São Paulo), 1997 (Cruzeiro) e 1998 (Vasco)

4 – Júnior – 1999 e 2000 (Palmeiras) e 2005 e 2006 (São Paulo)

3 – Raul – 1976 e 1977 (Cruzeiro) e 1981 (Flamengo)

3 – Cafu – 1992, 1993 e 1994 (São Paulo)

3 – Müller – 1992, 1993 e 1994 (São Paulo)

3 – Zetti – 1992, 1993 e 1994 (São Paulo)

3 – Válber – 1993 e 1994 (São Paulo) e 1998 (Vasco)

3 – Danilo – 2005 e 2006 (São Paulo) e 2012 (Corinthians)

3 – Josué – 2005 e 2006 (São Paulo) e 2013 (Atlético-MG)

3 – Rafael Sóbis – 2006 e 2010 (Internacional) e 2015 (Tigres-MEX)

3 – Everton Cebolinha – 2017 (Grêmio) e 2022 e 2025 (Flamengo)

3 – Everton Ribeiro – 2019, 2021 e 2022 (Flamengo)

3 – Filipe Luís – 2019, 2021 e 2022 (Flamengo)

3 – Gabigol – 2019, 2021 e 2022 (Flamengo)

3 – Bruno Henrique – 2019, 2021 e 2025 (Flamengo)

3 – Felipe Melo – 2020 e 2021 (Palmeiras) e 2023 (Fluminense)

3 – Raphael Veiga – 2020, 2021 e 2025 (Palmeiras)

[3] – Andreas Pereira – 2021 (Flamengo) e 2025 e 2026* (Palmeiras)

[3] – Khelleven – 2022 (Athletico-PR) e 2025 e 2026* (Palmeiras)

* Se entrarem em campo na final de 2026 contra o Estudiantes-ARG.