A Puma anunciou um plano para dobrar de tamanho no mercado brasileiro em até cinco anos, com a ambição de alcançar essa meta em três. De acordo com a marca alemã, a estratégia de crescimento orgânico combina investimentos de R$ 75 milhões na modernização de seu centro de distribuição, o fortalecimento da estrutura organizacional e a ampliação de sua oferta de produtos em quatro frentes de negócios: running, training, futebol e sportstyle.

A ambição tem como precedente um ciclo de expansão iniciado em 2019, quando a Puma estabeleceu a meta de dobrar de tamanho na América do Sul em cinco anos e alcançou o objetivo em apenas três. Agora, a companhia quer repetir esse desempenho no Brasil, em um mercado ainda mais competitivo.

Embora o plano estabeleça um horizonte de até cinco anos, a estratégia está concentrada em antecipar esse resultado para três, por meio de aportes operacionais, desenvolvimento de produtos e maior presença de marca no esporte brasileiro.

“Temos um plano claro e real de crescimento no Brasil e preparamos a empresa para alcançá-lo. A experiência do ciclo anterior mostrou a importância de combinar uma estratégia consistente com capacidade de execução. Agora, estamos fortalecendo nossa estrutura, investindo em tecnologia e concentrando esforços nas categorias em que enxergamos as melhores oportunidades”, afirma Charlie Gagliardi, CEO da Puma Brasil.

Novo centro de distribuição da Puma

A Puma inaugurou no início do ano um centro de distribuição em Cajamar (SP), estratégico para sua expansão. O novo CD tem 20 mil m², o dobro da estrutura anterior, automação e capacidade para armazenar mais de 5 milhões de unidades e 50 mil SKUs. A operação pode processar inicialmente 1,2 milhão de unidades por mês, reduzindo prazos de entrega e custos logísticos. O CD integra o plano de tornar o Brasil um hub estratégico regional.

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Além da infraestrutura, a companhia vem promovendo a alocação e realocação de profissionais em posições estratégicas, com o objetivo de fortalecer sua capacidade operacional e comercial para acompanhar o crescimento esperado da demanda. “Temos um time experiente de diretores – e, pela primeira vez, todos são brasileiros. Conhecem profundamente o varejo local e a jornada de nossos consumidores”, diz Gagliardi.

Futebol: presença na Libertadores, atletas e novas parcerias

No Brasil, a companhia patrocina clubes como Palmeiras, Fluminense, Bahia e Red Bull Bragantino, além de Neymar Jr., um dos principais nomes de seu portfólio global. É a única marca que patrocina quatro clubes da elite do futebol brasileiro.

Na Copa Libertadores da América de 2026, a Puma foi a fornecedora de uniformes com maior presença entre os 32 clubes da fase de grupos, equipando nove equipes, incluindo Palmeiras, Fluminense, Peñarol, LDU, Cerro Porteño e Libertad. A atuação no futebol sul-americano também é fortalecida pela parceria com a Conmebol para o fornecimento de bolas oficiais e uniformes de arbitragem.

No desenvolvimento de produtos, a marca investe em diferentes propostas de performance por meio das linhas de chuteiras Future, Ultra e King, que embarcam tecnologias voltadas a ajuste, velocidade, controle e conforto. A presença de atletas e clubes também contribui para aproximar essas inovações dos consumidores.

A estratégia vai além dos gramados. Em outubro, a PUMA anunciou uma parceria com a Globo para fornecer os uniformes do Divino Futebol Clube, de “Avenida Brasil 2”. O acordo prevê a produção e comercialização das camisas oficiais home e away, levando a identidade de um clube da ficção para o mercado de produtos esportivos e ampliando a conexão da marca entre futebol, entretenimento e cultura.

Tecnologia e atletas impulsionam estratégia de running

Em running, a Puma busca estar entre as três principais marcas do mercado, apoiada no desenvolvimento de tecnologias de alta performance e na ampliação de sua presença entre corredores profissionais e amadores. Um dos principais diferenciais é a tecnologia NITRO, que combina leveza, amortecimento e retorno de energia e está presente em modelos como Deviate NITRO e Fast-R NITRO Elite.

No Brasil, a estratégia inclui o apoio ao atletismo nacional, com a parceria com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), renovada até 2032, e o patrocínio de atletas de alta performance, como Caio Bonfim, medalhista olímpico e campeão mundial da marcha atlética, e Vitória Rosa, destaque brasileiro nas provas de velocidade. A marca também vem ampliando sua conexão com a comunidade de corrida. Para 2027, renovou o patrocínio à Meia Maratona do Rio de Janeiro e, pela primeira vez, será responsável pelo fornecimento da camisa oficial dos participantes, além de comercializar produtos licenciados da prova.

Training: parceria com HYROX até 2030

Em training, a Puma aposta no crescimento do treinamento funcional e das competições híbridas, que combinam corrida e exercícios de força e resistência. Um dos principais movimentos é a renovação da parceria global com o HYROX até 2030, potencializando uma relação iniciada em 2017, na primeira edição da competição.

A parceria envolve o fornecimento de produtos oficiais, o patrocínio ao Campeonato Mundial e o desenvolvimento de calçados específicos para a modalidade, como o Deviate NITRO Elite HYROX. A iniciativa reforça a presença da PUMA em uma categoria que aproxima tecnologia esportiva, performance e uma comunidade crescente de praticantes. O objetivo da companhia é se consolidar como a marca número um em treinamento e corrida híbrida.

Sportstyle: uma conexão com a cultura que atravessa gerações

No sportstyle, a Puma fortalece sua relação com moda, música e comportamento que acompanha sua trajetória há décadas. Um dos maiores símbolos dessa história é o Suede, lançado em 1968 e que se tornou um ícone cultural ao atravessar diferentes gerações e movimentos, do basquete ao hip-hop, ao skate e ao streetwear.

Essa conexão entre esporte e estilo segue presente no portfólio da companhia, que combina modelos clássicos com novas interpretações e produtos inspirados em diferentes modalidades. Além do Suede, silhuetas como Speedcat e Palermo reforçam a presença da Puma na moda e no cotidiano dos consumidores.

Para os próximos anos, a estratégia de sportstyle contempla o reforço de produtos inspirados no running, no universo court e na linha feminina, conectando a herança esportiva da marca às transformações da moda e do comportamento.