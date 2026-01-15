Os números do Palmeiras na era Abel Ferreira se mostram cada vez mais impressionantes. O Verdão tem ampla vantagem sobre rivais paulistas desde quando o treinador português chegou, em outubro de 2020.

A equipe venceu o primeiro clássico do ano, contra o Santos na última quarta, na Arena Barueri, pela 2ª rodada do Paulistão — o gramado do Allianz Parque passa por reforma.

Abel tem dez títulos com o Palmeiras até aqui: Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022), Brasileiro (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Paulista (2022, 2023 e 2024) e Supercopa do Brasil (2023).

Palmeiras x Corinthians

  • 21 jogos
  • 8 vitórias do Palmeiras
  • 8 empates
  • 5 vitórias do Corinthians
  • 27 gols do Palmeiras
  • 19 gols do Corinthians

Palmeiras x Santos

  • 18 jogos
  • 13 vitórias do Palmeiras
  • 2 empates
  • 3 vitórias do Santos
  • 27 gols do Palmeiras
  • 13 gols do Santos

Palmeiras x São Paulo

  • 28 jogos
  • 11 vitórias do Palmeiras
  • 10 empates
  • 7 vitórias do São Paulo
  • 31 gols do Palmeiras
  • 20 gols do São Paulo