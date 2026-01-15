Os números do Palmeiras na era Abel Ferreira se mostram cada vez mais impressionantes. O Verdão tem ampla vantagem sobre rivais paulistas desde quando o treinador português chegou, em outubro de 2020.

A equipe venceu o primeiro clássico do ano, contra o Santos na última quarta, na Arena Barueri, pela 2ª rodada do Paulistão — o gramado do Allianz Parque passa por reforma.

Abel tem dez títulos com o Palmeiras até aqui: Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022), Brasileiro (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Paulista (2022, 2023 e 2024) e Supercopa do Brasil (2023).

Palmeiras x Corinthians

21 jogos

8 vitórias do Palmeiras

8 empates

5 vitórias do Corinthians

27 gols do Palmeiras

19 gols do Corinthians

Palmeiras x Santos

18 jogos

13 vitórias do Palmeiras

2 empates

3 vitórias do Santos

27 gols do Palmeiras

13 gols do Santos

Palmeiras x São Paulo