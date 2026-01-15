Os números do Palmeiras na era Abel Ferreira se mostram cada vez mais impressionantes. O Verdão tem ampla vantagem sobre rivais paulistas desde quando o treinador português chegou, em outubro de 2020.
A equipe venceu o primeiro clássico do ano, contra o Santos na última quarta, na Arena Barueri, pela 2ª rodada do Paulistão — o gramado do Allianz Parque passa por reforma.
Abel tem dez títulos com o Palmeiras até aqui: Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022), Brasileiro (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Paulista (2022, 2023 e 2024) e Supercopa do Brasil (2023).
Palmeiras x Corinthians
- 21 jogos
- 8 vitórias do Palmeiras
- 8 empates
- 5 vitórias do Corinthians
- 27 gols do Palmeiras
- 19 gols do Corinthians
Palmeiras x Santos
- 18 jogos
- 13 vitórias do Palmeiras
- 2 empates
- 3 vitórias do Santos
- 27 gols do Palmeiras
- 13 gols do Santos
Palmeiras x São Paulo
- 28 jogos
- 11 vitórias do Palmeiras
- 10 empates
- 7 vitórias do São Paulo
- 31 gols do Palmeiras
- 20 gols do São Paulo