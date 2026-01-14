Em um clássico decidido nos detalhes, o Palmeiras superou o Santos por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, 14, na Arena Barueri. Válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o duelo teve tempos distintos: um domínio do Verdão na etapa inicial e uma pressão do Peixe, que parou nas luvas do goleiro Carlos Miguel.

Com o resultado, o time alviverde segue com 100% de aproveitamento na competição.

O Palmeiras iniciou a partida impondo seu ritmo, controlando a posse de bola e circulando a defesa santista com paciência. Enquanto o Santos tentava ser vertical, o Verdão construía as melhores oportunidades.

A superioridade foi premiada aos 40 minutos. Allan iniciou a jogada pelo meio, arrancou e tabelou com Flaco López. O argentino, dentro da área, devolveu com precisão para Allan finalizar forte, sem chances para o goleiro Gabriel Brazão, marcando seu primeiro gol na temporada.

A etapa complementar trouxe um cenário mais aberto e tenso. Logo no início, Gabriel Brazão operou um milagre em cabeçada à queima-roupa de Flaco López, mantendo o Santos vivo no jogo.

O técnico do Peixe mexeu no time, colocando nomes como Gabigol e Miguelito para buscar o empate, enquanto o Palmeiras, com a entrada de Vitor Roque, apostava nos contra-ataques. O Verdão chegou a desperdiçar uma chance clara com Luighi nos acréscimos, novamente parado por Brazão.

Nos minutos finais, o Santos foi para o “tudo ou nada”, mas esbarrou em uma atuação decisiva de Carlos Miguel. O goleiro palmeirense garantiu os três pontos com duas intervenções cruciais já nos acréscimos: primeiro em chute de Robinho Jr. e, no lance seguinte, espalmando uma finalização venenosa de Miguelito, selando a vitória no clássico.

Com o triunfo, o Palmeiras segue invicto. Na próxima rodada, o Verdão recebe o Mirassol, enquanto o Santos busca a reabilitação visitando o Guarani.