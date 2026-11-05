O Palmeiras e a Puma oficializaram nesta quinta-feira, 5, o lançamento da camisa Avanti 2026, modelo produzido especialmente em homenagem aos sócios do clube. A estreia do novo uniforme ocorre já na noite desta quinta-feira, às 19h30, diante do Remo, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nubank Parque.

Conceito inédito ‘All Green’

A novidade apresenta pela primeira vez na história do clube o conceito visual denominado ‘All Green’, no qual a cor verde atua como protagonista exclusiva de toda a composição.

A proposta celebra o sentimento de pertencimento e a conexão dos torcedores palmeirenses espalhados pelo Brasil e pelo exterior, reforçando a identidade da equipe em qualquer localidade.

Tecnologia e detalhes do modelo

O manto conta com grafismos circulares em relevo na parte frontal e acabamento monocromático nas mangas e na gola. O escudo do Palmeiras e a marca da fornecedora alemã foram confeccionados com aplicação de poliuretano termoplástico (TPU) brilhante.

A confecção esportiva adota a tecnologia Drycell da Puma, voltada para facilitar o controle térmico e a rápida evaporação de suor durante as atividades físicas.

Exclusividade e valores de venda

A comercialização do uniforme é restrita aos participantes ativos do programa Avanti, disponibilizada unicamente na modelagem oficial de jogador. A grade de tamanhos abrange do PP ao 2XL, pelo preço fixado de R$ 599,99. Os associados podem adquirir a peça diretamente por meio da loja virtual Palmeiras Store ou nos estabelecimentos físicos oficiais da rede.

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