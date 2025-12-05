A seleção brasileira descobriu nesta sexta-feira, 5, os adversários na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O sorteio realizado pela Fifa na cidade de Washington, nos Estados Unidos, definiu a seleção brasileira como cabeça de chave do grupo C, junto as seleções de Marrocos, Haiti e Escócia.
Com isso, a seleção brasileira estreia na Copa do Mundo contra Marrocos. Na sequência, o Brasil enfrenta Haiti e Escócia, respectivamente.
Na história dos Mundiais, a seleção jamais enfrentou o Haiti. No entanto, a Escócia é um dos adversários mais assíduos da seleção. Tanto os europeus quanto os africanos foram derrotados pelo Brasil na Copa de 1998.
Brasil contra os adversários do Grupo C na história da Copa do Mundo (1930-2022):
- Brasil x Marrocos
1 jogo
1 vitória do Brasil
0 empate
0 vitória de Marrocos
3 gols do Brasil
0 gol de Marrocos
Brasil 3 x 0 Marrocos – Primeira Fase de 1998
- Brasil x Escócia
4 jogos
3 vitórias do Brasil
1 empate
0 vitória de Escócia
7 gols do Brasil
2 gol de Escócia
Brasil 0 x 0 Escócia – Primeira Fase de 1974
Brasil 4 x 1 Escócia – Primeira Fase de 1982
Brasil 1 x 0 Escócia – Primeira Fase de 1990
Brasil 2 x 1 Escócia – Primeira Fase de 1998
- Brasil x Haiti
Nunca se enfrentaram em Copas