A seleção brasileira vai ganhar roupa nova nesta quinta-feira, 12. A Nike lançará o uniforme reserva, azul, em parceria com a Jordan, sua linha de calçados e roupas que tem como embaixador a lenda do basquete Michael Jordan.

O uniforme reserva do Brasil na Copa de 2026 causou enorme controvérsia, pois poderia ter tido uma cor inédita: vermelho. Diante da péssima repercussão, o presidente da CBF, Samir Xaud, intercedeu e conseguiu reverter o plano da Nike, mantendo o azul com a cor principal.

O modelo, no entanto, fugirá bastante do convencional, em tons diferentes, e bem mais escuros de azul. O calção deixará de ser branco, e a meia seguirá os tons de azul bem escuro, quase preto, segundo sites especializados, como o Footy Headlines.

Quando o Brasil passou a vestir azul

A camisa azul foi usada pelo Brasil em 12 oportunidades em Copas do Mundo. A última delas foi na derrota por 1 a 0 para Camarões na primeira fase do Mundial de 2022, no Catar.

Já a primeira foi na Copa de 1938, em triunfo por 6 a 5 sobre a Polônia, com três gols do ídolo Leônidas da Silva. Na época, o Brasil ainda atuava com camisa titular branca, a mesma cor do adversário, e por isso teve de improvisar com o uniforme de treino azul celeste.

A camisa azul tem um bom retrospecto e uma lembrança histórica: foi usado no primeiro título do Brasil em uma Copa do Mundo, em 1958, na Suécia, onde o Brasil venceu os donos da casa na final por 5 a 2.