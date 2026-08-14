O Grêmio lançou, nesta sexta-feira, 14, o terceiro uniforme para a temporada de 2026. A camisa homenageia os 30 anos da conquista da tríplice coroa, quando o clube venceu o Campeonato Gaúcho, o Brasileirão e a Recopa Sul-Americana. O novo modelo relembra o azul vestido por Felipão em 1996, conforme relembra Eduardo Deconto.

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O novo uniforme traz o azul como cor principal, além de detalhes em branco e dourado. O modelo é listrado, conta com gola polo retilínea e adota uma estética retrô, reforçando o caráter comemorativo da peça. Na parte superior das costas, aparecem os números 4, 6 e 12, fazendo alusão a abril, junho e dezembro, meses dos títulos conquistados.

O volante Dinho, que participou das três conquistas pelo Grêmio, é um dos integrantes da ação de lançamento. Além dele, outros jogadores do atual plantel do clube estão na campanha: Carlos Vinícius e Kannemann, do time masculino; Rodríguez e Amanda Brunner, do elenco feminino; e David Brendo, da equipe sub-20.

A terceira camisa do Grêmio começa a ser vendida nesta sexta-feira, 14, na Grêmio Mania Megastore e na loja virtual. A edição jogador custa R$ 599,90.

A estreia do uniforme será contra a Chapecoense, na Arena do Grêmio, pela 25ª rodada do Brasileirão. A data-base do confronto é dia 30 de agosto.

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Terceiro uniforme do Grêmio