A intersecção entre cultura pop, moda e esporte atingiu um novo patamar com o anúncio oficial da parceria entre o Venezia e a Nocta, sub-marca da Nike comandada pelo rapper canadense Drake. Conhecido mundialmente como o “clube mais estiloso do mundo”, o time italiano revelou seus novos uniformes, consolidando a presença da Nocta no futebol e marcando uma nova era para a equipe na elite italiana.

Uma nova era estética no Calcio

Após temporadas de sucesso com a Kappa, onde as camisas se tornaram itens de colecionador globalmente, o Venezia aposta agora na estética urbana e funcional da marca de Drake.

A coleção de estreia é assinada pelo designer Drake Ramberg, responsável pelo desenho de muitos uniformes icônicos da Nike ao longo dos anos 90.

O 4º uniforme do Venezia mistura a tradição com um visual futurista característico da linha do artista. Em cor azul claro, a camisa apresenta diferentes marcas d’água, como o desenho de estrelas e leões.

O lançamento não é apenas uma mudança de fornecedor esportivo, mas um movimento estratégico de marketing que posiciona o clube ainda mais forte no mercado de lifestyle.

Os novos kits, que serão utilizados durante a disputa do Campeonato Italiano, trazem detalhes sofisticados e cortes modernos, visando atrair não apenas os torcedores locais, mas também entusiastas da moda streetwear ao redor do globo.

A conexão de Drake com o clube italiano

A relação entre o rapper e o clube de Veneza vai muito além do patrocínio de material esportivo. Recentemente, Drake desempenhou um papel crucial nos bastidores para auxiliar a instituição financeiramente. Segundo relatos da imprensa internacional e declarações de Brad Bradbury, consultor ligado ao clube, o artista ajudou a mobilizar investidores norte-americanos para levantar fundos essenciais, garantindo a estabilidade e a competitividade da equipe.

Confira as fotos do novo uniforme do Venezia