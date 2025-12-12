A Fifa divulgou nesta sexta-feira, 12, novos detalhes da programação da disputa da Copa das Campeãs de clubes, o Mundial de Clubes feminino.

Campeão da Libertadores Feminina pela sexta vez em 2025, o Corinthians estreará já na fase semifinal contra o Gotham FC, dos Estados Unidos, no dia 28 de janeiro. A partida contra as atuais vencedoras da última Liga dos Campeões da Concacaf ocorre no Gtech Community Stadium, em Brentford, no oeste de Londres.

Se passarem, as Brabas enfrentam as vencedoras da outra semi: do duelo entre Arsenal e quem passar de ASFAR, do Marrocos, ou Wuhan Chegu Jiangda, da China. A decisão e a partida pelo terceiro lugar ocorrem no dia 1º de fevereiro, no Emirates Stadium, em Londres.

A primeira fase do Mundial já aconteceu. Em agosto, o Wuhan Jiangda superou o Auckland United, da Nova Zelândia, por 1 a 0, garantindo presença na próxima etapa.

O último classificado para a semifinal será conhecido neste domingo, 14, no duelo entre as equipes marroquina e chinesa.

A competição reúne os seis clubes campeões continentais da temporada anterior está programada pela Fifa para ocorrer sempre em anos em que não seja realizada a Copa do Mundo de clubes feminina, prevista para ter a sua primeira edição em 2028.