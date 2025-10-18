O Corinthians é hexacampeão da Libertadores Feminina. As Brabas do Timão bateram o Deportivo Cali, da Colômbia, nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires.

Com isso, o Corinthians repetiu o feito de 2017, 2019, 2021, 2023 e 2024, e manteve sua hegemonia continental.

O clube heptcampeão brasileiro chegou a abrir o placar na primeira etapa com a zagueira veterana Érika, mas o gol foi invalidado por impedimento na origem pelo VAR.

Em um jogo estudado e de brilho das goleiras, a decisão foi para as penalidades. O Corinthians converteu todas as suas cobranças, com Gabi Zanotti, Vic Albuquerque, Thaís Ferreira, Mariza e Johnson converteram. Ibargüen desperdiçou a cobrança da equipe de Cali.

Premiação da Libertadores feminina

O sexto título da Libertadores Feminina rendeu ao Corinthians uma premiação de US$ 2,05 milhões (cerca de R$ 11,08 milhões), mesmo valor em dólar do ano passado.

O vice-campeão Deportivo Cali foi premiado com US$ 650 mil (cerca de R$ 3,5 milhões). A Ferroviária, em terceiro lugar, faturou US$ 350 mil (R$ 1,9 milhão).

Com o título, As Brabas ainda garantiram a vaga para a primeira edição do Mundial de Clubes feminino da Fifa, que tem edição inaugural marcada para janeiro de 2026.

Campanha do título

Primeira fase

Corinthians 1 x 1 Independiente del Valle

Corinthians 11 x 0 Always Ready

Quartas de final

Corinthians 4 x 0 Boca Juniors

Semifinal

Corinthians 1 (6) x (5) 1 Ferroviária

Final

Corinthians 0 (5) x (3) Deportivo Cali