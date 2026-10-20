Um clube pode ser rebaixado sem perder um jogo. Um estádio pode mudar de mãos por uma noite por ordem judicial. Uma atleta pode ser campeã com uma liminar obtida uma hora e meia antes de entrar em quadra.

Tudo isso aconteceu nos últimos dias!

E por isso estou aqui.

Antes de entrar nessa história, peco permissão para escrever um parágrafo sobre mim. Estrear esse espaço na PLACAR é motivo de orgulho e de enorme prazer. A revista fez parte da minha formação, primeiro como alguém apaixonado por esporte, depois como jornalista. Foi minha companheira nas grandes histórias ao longo da vida, e com ela aprendi que o esporte se conta com paixão, mas também com rigor, apuração. Que a missão é contar grandes histórias dos outros.

Escrever aqui é, de certa forma, voltar para casa. E assumir esse compromisso.

Vamos lá, o esporte não se decide só dentro de campo. Começa antes do apito, nos estatutos, contratos e regulamentos. E continua depois dele, nos tribunais e nas comissões. É desse jogo que esta coluna vai tratar: um olhar jurídico e de governança sobre os fatos que todo mundo está discutindo e que estão decidindo o esporte.

Esta semana oferece três bons exemplos.

Na Inglaterra uma comissão independente considerou o Manchester City culpado de violar as regras financeiras da Premier League. O City recorreu, e a imprensa inglesa já fala em dedução de pontos capaz de levá-lo à segunda divisão. A investigação começou em 2018. A questão de fundo é se a autorregulação do esporte consegue controlar os mais poderosos dentro dele. E se uma punição que chega oito anos depois ainda protege a competição.

Por aqui, o Vasco enfrenta o Boca pela semifinal da Sul-Americana no estádio administrado por Flamengo e Fluminense. Só porque o TJ-RJ mandou e o Superior Tribunal de Justiça manteve. A concessão transfere a gestão, não a natureza pública do bem. Quando dois concorrentes controlam a vitrine do terceiro, o conflito de interesses não é suposição. É desenho institucional.

Publicidade Continua após a publicidade

E teve uma decisão importante nas quadras. Em agosto, a CBV adotou nova política de elegibilidade para a categoria feminina, com exigência de teste genético. Tifanny, que disputa a Superliga desde 2017, foi barrada. O STJD negou a liminar; a Justiça comum concedeu. O debate vai além de saber se a regra é legítima. Passa por segurança jurídica, regras de transição e por uma pergunta incômoda: quem decide, e quando, se a Justiça Desportiva não responde antes do jogo?

Três casos, um fio comum. Regras importam. E importa ainda mais quem as aplica, em que tempo e com que legitimidade.

Defendo a autonomia do esporte. Mas autonomia não é soberania. Quando o sistema não produz respostas justas e rápidas, alguém de fora entra em campo.

O Lei em Campo vai estar por aqui. Que bom.

É esse jogo, o que quase ninguém vê, que vamos jogar juntos.