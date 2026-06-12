A seleção brasileira tricampeã da Copa do Mundo em 1970 era recheada de craques por todos os lados do campo. Mas se muita gente se lembra de Rivellino, Pelé, Tostão e Jairzinho, outros quatro jogadores merecem a atenção.

O goleiro Félix, o lateral-esquerdo Everaldo e os zagueiros Piazza e Brito, esse último morto nesta quinta-feira, 11, foram os únicos titulares da final contra a Itália (4 a 1) a não marcarem naquele mundial. O breve relato aparece no livro México 70, de Andrew Downie, publicado pela editora Grande Área.

No livro, Piazza, companheiro de Brito na defesa que levou sete gols em seis jogos, deu um depoimento que dava a verdadeira dimensão daquele time comandado por Mario Jorge Lobo Zagallo.

“O time tinha cinco homens que eram decisivos. Então, nós da defesa não precisávamos sair para o ataque. Nosso time era extraordinário porque a gente sabia como se defender e como atacar. Todo mundo sabia como jogador futebol, por isso marcaram tantos gols. Exceto Piazza, Brito, Everaldo e Félix, todos os outros marcaram”, disse Piazza.

Ao todo, o Brasil marcou 19 gols naquela Copa: Jairzinho (7), Pelé (4), Rivellino (3), Tostão (2), Carlos Alberto, Clodoaldo e Gérson (1 cada).

Os artilheiros do Brasil na Copa de 1970