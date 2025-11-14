Kylian Mbappé marcou duas vezes na goleada da França sobre a Ucrânia por 4 x 0 nessa quinta, 13, e ajudou a seleção francesa a garantir vaga para a Copa do Mundo de 2026.

Na vitória, o atacante chegou a marca de 55 gols pela França e agora está a dois gols de igualar o maior artilheiro da seleção, o centroavante Giroud, autor de 57 gols. De quebra, Mbappé alcançou no estádio Parque dos Príncipes a marca de 400 gols na carreira.

Aos 26 anos, Mbappé vive uma grande fase na temporada 2025/26, com 23 gols em 20 jogos por França e Real Madrid. Desde sua estreia como profissional, com apenas 16 anos, em 2015, o atacante tem agora 400 gols em 537 jogos, com uma boa média de 0,74 gol por partida.

Jogos, gols e assistências de Mbappé na carreira (2015-2025)



Monaco-FRA (2015-2017) – 60 jogos, 27 gols e 13 assistências

PSG-FRA (2018-2024) – 308 jogos, 256 gols e 96 assistências

Real Madrid-ESP (desde 2024) – 75 jogos, 62 gols e 7 assistências

Seleção Francesa (desde 2017) – 94 jogos, 54 gols e 33 assistências

Total: 537 jogos, 400 gols e 149 assistências

Maiores artilheiros do futebol mundial na atualidade

Entre os jogadores com mais gols no futebol mundial na atualidade, em partidas oficiais e de primeira divisão, o português Cristiano Ronaldo segue disparado na liderança com 953 gols, 59 a mais que Lionel Messi. Mbappé, com 400 gols, ocupa a 12ª colocação, atrás do belga Lukaku, que ainda não atuou nesta temporada 2025/26. Hulk é o brasileiro com mais gols (450), seguido por Neymar 445.

953 – Cristiano Ronaldo (Portugal) 1297 jogos

894 – Messi (Argentina) 1133 jogos

721 – Lewandowski (Polônia) 1028 jogos

600 – Luis Suárez (Uruguai) 1028 jogos

503 – Benzema (França) 968 jogos

478 – Harry Kane (Inglaterra) 722 jogos

464 – Cavani (Uruguai) 884 jogos

453 – Dzeko (Bósnia e Herzegovina) 1050 jogos

450 – Hulk (Brasil) 905 jogos

445 – Neymar (Brasil) 742 jogos

403 – Lukaku (Bélgica) 795 jogos

[400] – Mbappé (França) 537 jogos

389 – Salah (Egito) 774 jogos