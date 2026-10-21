A Fifa confirmou quea cidade de Rabat, capital do Marrocos, será a sede da fase preliminar do torneio de repescagem para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. A decisão define o local onde seleções de diferentes continentes disputarão vagas adicionais para o torneio que terá o Brasil como país-sede.
Como funcionará a fase preliminar da repescagem?
Os confrontos da fase preliminar estão programados para o período entre 28 de novembro e 5 de dezembro de 2026, com partidas realizadas no Complexo de Futebol Mohammed VI.
A etapa inicial contará com a participação de seis equipes:
- África do Sul
- Equador
- Gana
- Papua-Nova Guiné
- Taiwan
- Uzbequistão
As equipes disputarão jogos em turno único. Ao término das rodadas, as duas seleções com as maiores pontuações garantirão vaga na etapa seguinte da repescagem internacional.
Qual é o caminho até o mundial no Brasil?
A fase final do playoff intercontinental está prevista para ocorrer entre fevereiro e março de 2027. Essa etapa reunirá as duas equipes classificadas na fase marroquina e seleções já pré-determinadas na disputa, como a seleção venezuelana, representantes da Concacaf e equipes oriundas da repescagem da Europa.
A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada integralmente no Brasil, reunindo 32 seleções nacionais na disputa pelo título máximo da modalidade.