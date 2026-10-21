A Fifa confirmou quea cidade de Rabat, capital do Marrocos, será a sede da fase preliminar do torneio de repescagem para a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. A decisão define o local onde seleções de diferentes continentes disputarão vagas adicionais para o torneio que terá o Brasil como país-sede.

Como funcionará a fase preliminar da repescagem?

Os confrontos da fase preliminar estão programados para o período entre 28 de novembro e 5 de dezembro de 2026, com partidas realizadas no Complexo de Futebol Mohammed VI.

A etapa inicial contará com a participação de seis equipes:

África do Sul

Equador

Gana

Papua-Nova Guiné

Taiwan

Uzbequistão

As equipes disputarão jogos em turno único. Ao término das rodadas, as duas seleções com as maiores pontuações garantirão vaga na etapa seguinte da repescagem internacional.

Qual é o caminho até o mundial no Brasil?

A fase final do playoff intercontinental está prevista para ocorrer entre fevereiro e março de 2027. Essa etapa reunirá as duas equipes classificadas na fase marroquina e seleções já pré-determinadas na disputa, como a seleção venezuelana, representantes da Concacaf e equipes oriundas da repescagem da Europa.

A Copa do Mundo Feminina de 2027 será realizada integralmente no Brasil, reunindo 32 seleções nacionais na disputa pelo título máximo da modalidade.