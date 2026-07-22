As novidades e curiosidades sobre o mercado de uniformes de futebol. Afinal, camisa pesa
Ouça o artigo agora
0:00
1:14
O Manchester United lançou, nesta quarta-feira, 22, seu segundo uniforme para a temporada 2026/27. Com um toque moderno, o modelo revisita uma das identidades visuais mais marcantes da história do clube. Confeccionado pela Adidas, o logo Trefoil estampa o traje.
O uniforme adota o azul royal vibrante como cor principal, além de detalhes em vermelho e branco. A gola V, por exemplo, combina as três cores. As listras da Adidas nas mangas, no entanto, são apenas vermelhas, enquanto o logo Trefoil é branco.
“Um elemento central da camisa é a faixa tonal projetada que percorre todo o tecido, adicionando profundidade e movimento ao design. Detalhes em vermelho e branco emolduram o visual na gola em V e nos punhos das mangas, criando um contraste marcante com a base azul escura”, escreveu o United em nota.
O segundo uniforme ainda conta com calções e meias azul-royal, com detalhes em vermelho.
Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.