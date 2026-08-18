De um jogador socorrido às pressas em uma partida do Brasileirão a um torcedor assassinado por um vaso sanitário arremessado pela torcida. Os acontecimentos extracampo em um estádio do futebol são muitos e em Entre cobras, leões e timbus ganham uma narrativa pulsante sob o olhar de uma enfermeira à frente das ambulâncias nos estádios.

O livro, que será lançado em setembro pela Mangue Editora, é a história da doutora em enfermagem e empresária Odi Veiga, que há quase 26 atua com a sua equipe médica nos estádios e faz jus à máxima: não é só futebol.

“Não há outro esporte mais apaixonante do que o futebol, que costuma reunir multidões. Na beira do campo, fico pensando em como abrir a multidão para as pessoas serem atendidas. Quantas famílias estão por trás daquela massa? Quantos vivem e sobrevivem por conta do futebol, desde atletas, gandulas, seguranças, bombeiros civis, equipe médica e ambulantes, por exemplo? É algo imenso e parte da minha vida”, descreve Odi.

Escrita por Sidney Nicéas, a obra reúne crônicas que revelam o ecossistema de saúde no entorno dos estádios pernambucanos. “São temas como a proibição de bebidas alcoólicas nos estádios — que, paradoxalmente, agravou a situação dos atendimentos — ou o protocolo de concussão, que tem ajudado a preservar a saúde dos atletas. A obra traz panoramas interessantes para compreender melhor a atuação desses profissionais e as transformações sociais destes nossos tempos”, explica o autor.

Entre cobras, leões e timbus será lançado oficialmente em 3 de setembro, às 15h, no Capitu Café, no Rio. No dia 7, o lançamento será na Bienal do Livro, em São Paulo.