Começou nesta quinta-feira, 15, a CONMEBOL Libertadores Feminina 2026. Em solo equatoriano, a principal competição de clubes do continente abriu a fase de grupos pelas chaves A e B, colocando em disputa a glória continental, uma premiação recorde de R$ 10,8 milhões e a vaga no Mundial de Clubes Feminino, em Miami. Enquanto o Corinthians estreou com vitória incontestável e o estreante Belgrano empatou com o Independiente del Valle, a noite teve triunfo suado do Palmeiras com gol logo no início e a suspensão do jogo do Caracas FC por problemas burocráticos de visto.

Grupo A

Corinthians 2 x 0 Colo-Colo

Gols: Vic Albuquerque (6′) e Jaque Ribeiro (72′)

O Corinthians iniciou sua caminhada continental com segurança e controle tático. As Brabas não deram tempo para o Colo-Colo respirar e abriram o marcador logo aos 6 minutos de partida: Vic Albuquerque aproveitou a pressão inicial para balançar as redes chilenas.

Em vantagem, a técnica Emily Lima aproveitou a volta do intervalo para dosar energias e rodar peças de peso: tirou Gabi Fernandes, Letícia Monteiro e Belén Aquino para promover as entradas de Ivana Fuso, Duda Sampaio e Jaque Ribeiro. Do outro lado, a treinadora brasileira Tatiele Silva tentou dar agressividade ofensiva ao Colo-Colo com Javiera Grez e Urrutia nas vagas de Acuña e Mary Valencia.

O banco corinthiano voltou a mexer aos 63 minutos, com Ariel entrando no lugar de Day Rodríguez. A resposta das alterações foi imediata: aos 72 minutos, Jaque Ribeiro apareceu livre para assinar o segundo e liquidar a fatura. Na reta final, Tatiele mandou Álvarez e Balmaceda a campo nos lugares de Banini e Yessenia López, enquanto Emily fechou a rotação dando minutos a Ana Vitória na vaga de Andressa Alves. O confronto encerrou em clima disciplinado e truncado apenas na medida certa, rendendo somente um cartão amarelo para cada lado.

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Caracas FC x Independiente Santa Fe

Partida suspensa por problemas de visto

O confronto que fecharia a primeira rodada do Grupo A não aconteceu. A delegação do Caracas FC não conseguiu a emissão dos vistos de entrada em território equatoriano a tempo da realização do jogo diante do Independiente Santa Fe. A CONMEBOL ainda não oficializou o destino dos pontos ou uma eventual nova data; qualquer atualização sobre o caso será informada em tempo real.

Grupo B

Independiente del Valle 1 x 1 Belgrano

Gol: Brena (14′)

Gols: Alaides Paz (24′) [BEL]; Karen Páez (41′, pen.) [IDV]

Expulsão: Nicolle Amaya (96′) [BEL]

No duelo que marcou a estreia oficial do Belgrano em Libertadores Femininas — e a representação solitária da Argentina na chave —, a atmosfera foi de alta voltagem contra o Independiente del Valle, dono da casa.

As Piratas surpreenderam as mandantes aos 24 minutos com uma pintura: a atacante uruguaia Alaides Paz escapou em velocidade e tocou por cobertura para colocar o clube de Córdoba em vantagem. O Del Valle respondeu na pressão e arrancou o empate aos 41 minutos, quando a árbitra assinalou pênalti convertido pela artilheira Karen Páez.

A etapa complementar foi de pura imposição física e nervosismo. Além dos amarelos para Karen Páez e Sofía Salas, o drama aumentou na reta final com a defensora Nicolle Amaya, do Belgrano: advertida aos 81 minutos, cometeu falta aos 96 e recebeu o segundo amarelo, sendo expulsa no apagar das luzes enquanto as argentinas seguravam o 1 a 1 até o apito final.

Universitario x Palmeiras

De volta ao Equador, palco da conquista continental de 2022, o Palmeiras garantiu os três pontos na estreia com vitória por 1 a 0 sobre o Universitario. O gol saiu cedo, logo aos 14 minutos. Brena aproveitou a oportunidade para estufar as redes peruanas e colocar as Palestrinas em vantagem. Apesar do placar favorável, a equipe de Rosana Augusto sofreu com excesso de erros no passe e lentidão na transição, dependendo de Antônia como maestrina na saída de bola desde a defesa.

Aos 66 minutos, veio a chance de ampliar. Lacoste acertou o tornozelo de Brena dentro da área em penalidade máxima confirmada. Na cobrança, aos 69, a zagueira Pati Maldaner bateu na trave esquerda, em escolha que chamou atenção pela presença de batedoras como Andressinha e Tainá Maranhão em campo.

A reta final reservou forte emoção. Aos 80, Natascha operou um milagre ao salvar finalização cara a cara de Oxandabarat e evitou o empate rival. Mesmo diante de grande atuação da defensora Riveros e de chances claras perdidas por Zaneratto, o Palmeiras pressionou no fim com chutes de Duda, Brena e Antônia aos 91 minutos, parando em intervenção espetacular da goleira Mia Shalit para selar a vitória alviverde e a liderança isolada do grupo.

Sexta-feira de estreias: Grupos C e D entram em campo

A primeira rodada da fase de grupos se completa nesta sexta-feira, 16, com a abertura das chaves C e D. O grande atrativo para a torcida brasileira fica por conta da estreia inédita do Cruzeiro na Libertadores Feminina.

As Cabulosas garantiram vaga inédita no torneio continental após a campanha histórica no Brasileirão e entram em campo embaladas para tentar manter o domínio do país na competição. Além da estreia celeste, a jornada traz gigantes do futebol sul-americano, confrontos diretos por liderança de grupo e encerra a primeira bateria de jogos no Equador antes da segunda rodada no fim de semana.