O segundo dia da CONMEBOL Libertadores Feminina 2026 encerrou a primeira rodada da fase de grupos nesta sexta-feira (16) em solo equatoriano. Com a entrada em campo das chaves C e D, a jornada foi marcada pela estreia histórica do Cruzeiro no cenário continental com vitória suada sobre a anfitriã LDU, um empate eletrizante de quatro gols entre Bolívar e Olimpia, drama com gol nos acréscimos entre Deportivo Cali e Libertad e um confronto truncado sem gols entre Nacional e Universidad de Chile.
Grupo C
Bolívar 2 x 2 Olimpia
Gols: Clenilda Santana (5′) e Méndez (71′) [BOL]; Villalba (6′) e Burgos (47′) [OLI]
A bola rolou na faixa das 17h para um confronto repleto de reviravoltas no Grupo C. As bolivianas não perderam tempo e abriram o placar logo aos 5 minutos de partida, quando Clenilda Santana aproveitou desatenção defensiva para colocar o Bolívar em vantagem. Um minuto depois, Villalba igualou.
O Olimpia pressionou em busca da resposta e chegou a balançar as redes aos 42 minutos com Garay, mas a arbitragem anulou o lance por irregularidade. A postura ofensiva das paraguaias surtiu efeito na volta do intervalo: Burgos chamou a responsabilidade e anotou os gols que consolidaram a virada do Decano. Quando a vitória paraguaia parecia encaminhada, o Bolívar reagiu aos 71 minutos com Méndez, que garantiu o empate por 2 a 2 e fechou a igualdade na base da insistência.
Cruzeiro 2 x 1 LDU
Gols: Gisseli (9′) e Byanca Brasil (64′) [CRU]; Cuadra (35′) [LDU]
No jogo de fundo das 21h, as Cabulosas fizeram sua estreia absoluta na história da Libertadores Feminina em grande estilo. O Cruzeiro começou em ritmo avassalador e pulou na frente logo aos 9 minutos: Byanca Brasil cobrou falta com categoria no travessão e, no rebote, Gisseli conferiu de primeira para as redes. A LDU não se intimidou com a força celeste e aproveitou a bola aérea para igualar aos 35 minutos com Cuadra.
Na volta do intervalo, a equipe equatoriana tentou renovar o fôlego mandando Quiñonez no lugar de Trujillo. O duelo ficou truncado no meio-campo, resultando em cartões amarelos para as defensoras Isabela e Calhau. O técnico do Cruzeiro respondeu mexendo no ataque e na transição: Gisseli e Pri Back deram lugar a Ketlin e Bedoya.
A recompensa tática veio aos 64 minutos: Marília arrancou pela ponta e serviu Byanca Brasil com precisão para decretar o 2 a 1. Logo após o gol, a LDU promoveu um pacote com quatro substituições – tirando Briones, Arreaga, Caicedo e Sánchez para as entradas de Infante, Vélez, Aldana e Reyes -, mas a zaga celeste segurou a pressão até o apito final, garantindo a liderança isolada da chave.
Grupo D:
Deportivo Cali 1 x 1 Libertad/Limpeño
Gols: Martínez (69′) [LIB]; Bermeo (93′) [CAL]
Expulsão: Maryory Sánchez (11′) [CAL]
Pelo Grupo D, Deportivo Cali e Libertad protagonizaram um duelo dramático na faixa das 17h. A equipe paraguaia precisou queimar uma alteração logo aos 6 minutos devido à lesão de Martínez, acionando Fiorella Fernández. O cenário complicou-se ainda mais para as colombianas aos 11 minutos, quando a goleira Maryory Sánchez recebeu cartão vermelho direto; para recompor a meta com a entrada da arqueira Andrea Vera, o Cali sacrificou a defensora Aponzá.
Com superioridade numérica, o Libertad tomou a iniciativa e furou o bloqueio aos 69 minutos com gol de Martínez. Parecia o desfecho da partida, mas as colombianas foram heroicas na superação tática e, aos 93 minutos, Bermeo aproveitou cruzamento na área para decretar o empate por 1 a 1 no apagar das luzes.
Grupo D: Nacional 0 x 0 Universidad de Chile
Encerrando a jornada das 21h no Grupo D, o Nacional do Uruguai e a tradicional Universidad de Chile ficaram no 0 a 0. Com as duas equipes apresentando campanhas consistentes em seus respectivos torneios locais — a La U embalada pela presença nas semifinais do campeonato chileno e as Bolsilludas com forte estrutura defensiva —, o respeito mútuo prevaleceu em campo.
O confronto foi bastante amarrado nos setores intermediários, com poucos lances de perigo real e sem desgaste disciplinar, terminando sem cartões e registrando poucas faltas ao longo dos 90 minutos. O resultado manteve as quatro equipes do Grupo D rigorosamente empatadas com um ponto ganho após a primeira rodada.
Atualização do Grupo A e sequência do torneio
O imbróglio burocrático que impediu a realização da partida de encerramento do Grupo A na quinta-feira está solucionado. Com a emissão dos vistos e a chegada da delegação do Caracas FC ao Equador, o confronto diante do Independiente Santa Fe foi remarcado para este sábado, 17, fechando oficialmente a primeira rodada da chave liderada pelo Corinthians.
Na sequência, a segunda rodada da fase de grupos terá bola rolando no domingo, 18, para os Grupos A e B, com destaque para o Palmeiras encarando o Belgrano. Na segunda-feira, 19, os Grupos C e D voltam a campo, com o embalado Cruzeiro buscando encaminhar antecipadamente a classificação para as quartas de final.