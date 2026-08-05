As chuteiras sempre foram a principal ferramenta de trabalho dos jogadores de futebol. Ao longo das últimas décadas, porém, elas deixaram de ser apenas um equipamento esportivo para se tornar um produto tecnológico, desenvolvido para atender às exigências cada vez maiores do futebol de alto rendimento. Mais leves, mais flexíveis e mais específicas para diferentes perfis de atletas, elas representam uma das maiores transformações de produtos ligados à modalidade.

Para se ter uma ideia: os primeiros calçados usados com esse fim pesavam mais de 1kg e, quando molhados, poderiam dobrar de peso. Hoje cada peça, no futebol profissional, pesa aproximadamente 200 gramas. E esse é apenas um exemplo de uma evolução que pode ser observada em três aspectos principais: cabedal, solado e travas.

O cabedal, que é a parte superior da chuteira, talvez seja o elemento que passou pelas mudanças mais visíveis. Se antes predominava o couro natural, hoje os materiais sintéticos oferecem uma combinação de leveza, flexibilidade e resistência que eram difíceis de se alcançar no passado. Alguns modelos chegam a reproduzir a sensação de uma meia, aumentando a percepção de contato com a bola e proporcionando uma experiência mais próxima da de jogar descalço. Outro detalhe importante é o posicionamento do cadarço. Em muitas chuteiras atuais, ele aparece de forma diagonal, ampliando a área de contato com o peito do pé e favorecendo a execução dos chutes.

O solado também evoluiu significativamente. Ele se tornou mais fino, leve e rígido, aproximando o pé do solo e aumentando a sensibilidade durante os movimentos. Em alguns modelos, materiais como a fibra de carbono são utilizados para oferecer resistência estrutural sem acrescentar peso excessivo. Embora algumas fabricantes associem essas tecnologias a ganhos de velocidade e eficiência na corrida, ainda não há consenso científico suficiente para afirmar que elas, isoladamente, geram melhora de desempenho.

As travas seguem a mesma lógica de especialização. Se antes predominavam modelos arredondados feitos de ferro ou plástico, hoje existem diferentes formatos e configurações, desenvolvidos para atender às características dos gramados e ao estilo de jogo de cada atleta. Jogadores que dependem mais de explosão e mudança rápida de direção, por exemplo, podem se beneficiar de desenhos específicos que favorecem acelerações e frenagens.

Em relação ao design, hoje elas também são mais atraentes e coloridas. Se antes predominava o preto e o marrom, atualmente a paleta de cores é praticamente infinita, indo muito além do rosa, que predominou durante a Copa do Mundo de 2026 – aparentemente por “coincidência” na estratégia das marcas.

Diante desse cenário, fica evidente que a evolução das chuteiras trouxe avanços significativos para o futebol. Os modelos atuais oferecem maior liberdade de movimento, melhor ajuste aos pés e uma sensação cada vez mais próxima à de uma segunda pele. Somam-se a isso tecnologias desenvolvidas para tornar os movimentos mais naturais, confortáveis e eficientes, contribuindo para uma experiência esportiva mais completa.

No entanto, a evolução também trouxe alguns desafios. A busca constante pela redução de peso resultou em modelos com menos material e, consequentemente, menor proteção contra impactos. Em disputas de bola, pisões ou choques diretos, a capacidade de absorção tende a ser inferior à encontrada em modelos mais antigos. Além disso, em gramados rígidos, os pés e as articulações podem ser mais exigidos devido à menor quantidade de material amortecedor presente na estrutura do calçado.

Quando se fala em durabilidade, não existe uma regra universal. O tempo de vida útil de uma chuteira depende da frequência de uso, do tipo de gramado, das condições climáticas e até mesmo das características do jogador. Na prática, é possível encontrar casos de atletas que desgastam completamente um par em poucos meses, enquanto outros conseguem utilizá-lo por mais de um ano sem perda significativa de desempenho. Mais importante do que estabelecer um prazo é monitorar sinais de desgaste que possam comprometer conforto, estabilidade ou segurança.

Outra consequência do avanço tecnológico foi o crescimento da personalização. Alguns atletas de elite utilizam modelos desenvolvidos especificamente para suas características físicas e técnicas, fruto de parceria com as marcas esportivas. Ainda assim, a maior parte dos jogadores utiliza versões produzidas em larga escala, projetadas para atender a um público amplo e diverso.

Chuteiras rosa não são coincidência - Alexandre Battibugli/PLACAR Seleção da Costa do Marfim, antes do jogo contra o Equador (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Costa do Marfim e Equador, pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Galíndez, goleiro do Equador, em ação no jogo contra a Costa do Marfim (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Díaz e Douglas Santos em ação: Brasil e Marrocos se enfrentaram no Metlife Stadium, em Nova Jersey, na abertura do grupo C da Copa do Mundo 2026 - Alexandre Battibugli/PLACAR Costa do Marfim e Equador, pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Alexandre Battibugli/PLACAR) Breel Embolo comemora seu gol contra o Catar com Granit Xhaka; Suíça levou empate no fim Fran Santiago/ Getty Images via AFP) LOS ANGELES (United States), 12/06/2026.- Christian Pulisic (R) of USA and teammates celebrate after going 1-0 up due to an own goal of Paraguay during the FIFA World Cup 2026 group stage match USA against Paraguay, in Los Angeles, California, USA, 12 June 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES Veja também Cristiano Ronaldo e a saga em busca do milésimo gol; confira os números Morre Geovani: fotos do ídolo do Vasco no acervo de PLACAR

Nesse contexto, as palmilhas personalizadas também ganharam espaço. Elas são especialmente indicadas para atletas com histórico de lesões nos pés ou tornozelos, funcionando como uma ferramenta complementar de tratamento e prevenção. Seu papel principal é proporcionar mais conforto, estabilidade e melhor acomodação do pé dentro da chuteira. Embora não garantam ganhos diretos de performance, podem contribuir de forma indireta para o rendimento esportivo ao reduzir desconfortos e aumentar a confiança do atleta durante a prática.

Por fim, é importante lembrar que nenhuma tecnologia produz resultados imediatos. A adaptação continua sendo uma etapa fundamental. Sempre que possível, o ideal é que novas chuteiras ou palmilhas sejam utilizadas inicialmente nos treinamentos, permitindo que o jogador se familiarize com suas características antes de levá-las para uma partida oficial. No fim das contas, a tecnologia pode oferecer recursos valiosos, mas o conforto e a adaptação individual continuam sendo os fatores mais importantes para transformar inovação em desempenho dentro de campo.

* Rafael Temoteo é presidente da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva da Atividade Física (Sonafe Brasil)