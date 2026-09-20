Granit Xhaka, capitão da Suíça na Copa do Mundo de 2026, é suspeito de portar um certificado falso de vacinação contra a covid-19. A investigação é conduzida pelo Ministério Público de Lucerna após ação da polícia em consultório de médica acusada de emissão de documentos falsos, em 2023.

Segundo o jornal alemão Blick, o meio-campista foi convocado a prestar depoimento no início do próximo mês, período em que a seleção suíça enfrenta a Macedônia do Norte, no dia 6 de outubro, pela Uefa Nations League.

“O objetivo é esclarecer se há conduta criminalmente relevante em conexão com uma possível aquisição fraudulenta de um certificado falso e/ou falsificação de documentos”, declarou a porta-voz da Procuradoria de Lucerna, conforme reportado pela publicação.

Enquanto isso, a assesoria de Xhaka defende que ele foi vacina contra a covid-19 em dois momentos de 2022: “Granit Xhaka está disponível para as autoridades sem restrições e com total transparência. Ele tem a confirmação do médico responsável de que foi vacinado contra a covid pela primeira vez em 25 de janeiro de 2022 e pela segunda vez em 11 de novembro de 2022.”

Atualmente no Sunderland, a polêmica entre Xhaka e o método de imunização remonta à época da pandemia, quando ele testou positivo após negar o procedimento, tendo sido desfalque no Arsenal, clube pelo qual atuava, e também pela Suíça.