O ex-ponta direita da seleção da Inglaterra, Andros Townsend, foi atropelado por um carrinho de nivelar grama, enquanto aquecia com bola, no intervalo do jogo Pattani x Prachuap, pela League 1 Taliandesa.

Assim que notou o jogador da equipe visitante sob o veículo, o operador saiu para aliviar o peso. Townsend conseguiu escapar sem nenhuma lesão.

Inclusive, ele ainda entrou em campo nos acréscimento da partida, vencida pelo Prachuap por 3 a 0.

Essa é a segunda temporada do ponta no futebol tailandês. Além da seleção inglesa, onde atuou por 11 jogos e marcou três gols, ele soma passagens por clubes como Tottenham, Newcastle, Crystal Palace, Everton e o turco Antalyaspor.