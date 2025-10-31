A Kappa entrou na moda da nostalgia no mercado esportivo e está prestes a relançar sua icônica linha de uniformes Kombat, que revolucionou o mercado a partir do ano 2000.

Para celebrar o 25º aniversário da coleção, a marca italiana desenvolverá novos uniformes no design Kombat para dezessete equipes, incluindo Aris, Fiorentina e Vasco da Gama, informou nesta sexta-feira, 31, o site especializado Footy Headlines.

Um modelo, aliás, já foi vazado: o do Huracán, da Argentina.

A linha Kombat marcou época com uma tecnologia bem diferente do que era moda na época, com um tecido supereslástico e camisa agarrada ao corpo. Os uniforme desta época da seleção italiana, Roma, Betis, Werder Bremen e Grêmio são consideradas relíquias por colecionadores.

Com isso, Nike repete uma estratégia já utilizada por Nike e Adidas, que relançaram chuteiras e camisas de suas linhas Total 90 e Teamgeist, respectivamente. Embora a empresa italiana ainda não tenha dado detalhes, o site considera que os uniformes também serão usados ​​nas partidas.

As 17 equipes que vão receber o kit Kappa Kombat 2000-2025 são: Aris (Grécia), Estoril Praia (Portugal), Deportivo la Coruña (Espanha), Vizela (Portugal), Aldovisi (Argentina), Nacional Funchal (Portugal), Vasco (Brasil), Racing (Argentina), Empoli (Itália), Spezia (Itália), Genova (Itália), Valladolid (Espanha), Red Star FC (França), Fiorentina (Itália), Nice (França), Athens Kallithea (Grécia) e Tigre (Argentina).