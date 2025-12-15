O Internacional volta a colher resultados importantes do trabalho desenvolvido nas categorias de base do futebol feminino. O investimento na modalidade vem rendendo frutos, alcançando grandes resultados em competições e desenvolvendo novos talentos. Um fato que comprova isso é que a transferência de duas gurias formadas na base do clube, a lateral Isabela e a atacante Priscila, estão entre as cinco maiores vendas da história da modalidade no país.

A negociação de Isabela, que deixou o Cruzeiro rumo ao Paris Saint-Germain, da França, foi fechada por cerca de R$ 2 milhões, figurando como a quarta maior venda do Brasil. Pelo período em que a atleta vestiu a camisa colorada, o Inter tem direito a 3% do valor da transferência, aproximadamente R$ 60.000. Esse valor é constituído por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA, um método que compensa as equipes formadoras de atletas.

Isabela atuou pelo Colorado entre 2019 e 2023, disputou 56 jogos, marcando 19 gols e sendo campeã do Gauchão em três ocasiões, além de conquistar títulos nas categorias de base, como o Brasileirão Sub-18 e Sub-20.