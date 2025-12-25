Novas imagens que circulam nas redes sociais, divulgadas pelo site Mantos do Futebol, revelam o que seria o novo uniforme principal do Atlético Mineiro para a temporada de 2026. Este será o primeiro modelo assinado pela Nike, que substitui a Adidas após um acordo histórico de fornecimento de material esportivo.

As fotos vazadas mostram uma camisa que respeita as tradições do clube, mas traz a identidade visual característica da marca americana. O modelo apresenta cinco listras pretas e quatro brancas na parte frontal, mantendo a proporção clássica.

A gola é em formato “V” na cor preta, acompanhando o acabamento das mangas, que possuem um detalhe sutil em grafismo que remete à plumagem de um galo, técnica de textura comum nos uniformes de elite da Nike.

O escudo do Atlético aparece em sua forma tradicional, enquanto o Swoosh (logotipo da Nike) surge em dourado, celebrando o novo ciclo de investimentos da SAF mineira.

A versão de jogador utilizará a tecnologia Dri-FIT ADV, a mais avançada da Nike. O tecido apresenta uma trama diferenciada nas zonas de maior calor do corpo, garantindo melhor respirabilidade. As imagens sugerem que o tecido terá um padrão em relevo, semelhante ao utilizado pelas seleções nacionais na última Copa do Mundo.

A mudança para a Nike faz parte de uma estratégia global da SAF do Atlético-MG para internacionalizar a marca. De acordo com o portal ge, o contrato prevê não apenas o fornecimento para o time profissional masculino, mas também uma linha exclusiva para o futebol feminino e uma coleção de moda casual que deve chegar às lojas junto com o uniforme de jogo.

A Adidas, que vestiu o clube nos últimos anos, deixará de estampar a camisa oficialmente no dia 31 de dezembro de 2025.

Embora o clube e a fornecedora não confirmem a veracidade das imagens, a expectativa é que o lançamento oficial ocorra na segunda quinzena de janeiro, pouco antes da estreia do time no Campeonato Mineiro e da preparação para a Copa Libertadores.