O portal especializado Footy Headlines divulgou nesta sexta-feira, 27, imagens daquela que deve ser a bola oficial da decisão da Copa do Mundo Feminina da Fifa de 2027, torneio que será sediado no Brasil. Batizado de Adidas Jóia Final, o modelo apresenta base predominante em dourado claro combinada com detalhes em preto, tons de bronze, verde neon e pequenos acentos em amarelo.

A paleta de cores e a identidade visual remetem diretamente à Brazuca Final Rio, edição especial utilizada na decisão da Copa do Mundo masculina de 2014, também disputada em território brasileiro. No centro da estrutura, o logotipo da fornecedora esportiva aparece destacado em verde neon sobre um painel preto, acompanhado pelo emblema oficial do Mundial de 2027 e pela inscrição “JOIA FINAL” logo abaixo.

Estrutura e cronograma de lançamento

Em termos de painel e desenho gráfico, a versão destinada à decisão mantém a mesma arquitetura da bola regular da competição, cujo nome em português simboliza a riqueza cultural e esportiva do país-sede. A principal distinção está justamente no acabamento metalizado em dourado e bronze, reservado exclusivamente para a partida decisiva do torneio.

De acordo com o cronograma revelado pelo Footy Headlines, o lançamento oficial da linha Adidas Jóia está previsto para esta reta final de 2026, preparando o terreno para o Mundial que ocorre entre junho e julho de 2027 no Brasil. Além dos modelos inéditos da Copa Feminina, a marca alemã planeja relançar uma réplica exata da Brazuca original de 2014 no início de 2027.