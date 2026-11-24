A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil, contará com um sistema de inteligência artificial da Fifa para proteger jogadoras, integrantes das comissões técnicas e árbitras contra violências virtuais. Lançado pela entidade em 2022, o Serviço de Proteção nas Redes Sociais (SMPS) identifica e oculta automaticamente publicações ofensivas, incluindo ataques racistas, machistas e homofóbicos, ameaças e comentários depreciativos sobre a aparência das participantes.
A ferramenta já foi aplicada em 38 competições organizadas pela Fifa, entre elas a Copa do Mundo Feminina de 2023. De acordo com o balanço divulgado pela entidade ao completar quatro anos de operação do serviço, quase 20 mil pessoas já foram protegidas pela tecnologia, que analisou 118 milhões de publicações e comentários desde sua criação.
Combate ao racismo e encaminhamento às autoridades
A iniciativa busca conter o volume de ataques digitais direcionados às profissionais do futebol feminino, que frequentemente enfrentam ofensas ligadas ao gênero e à estética além das críticas ao desempenho em campo. Segundo os dados levantados pela Fifa nos últimos quatro anos, o racismo figura entre as principais formas de violência identificadas pelo algoritmo, respondendo por 21% dos conteúdos ofensivos classificados.
No acumulado desde 2022, a ferramenta ocultou mais de 39 milhões de mensagens abusivas e encaminhou 1,6 milhão de registros para revisão humana. Além disso, 323.783 publicações foram reportadas diretamente às plataformas digitais e mais de 5.900 contas foram encaminhadas para investigação adicional junto às autoridades competentes.