O futebol é um espelho da vida para dias em que o ‘placar está desfavorável’ em Jogo da Vida, livro de Tiago Brunet. O autor tem um olhar direto, prático e profundo sobre os desafios pessoais e profissionais. O prefácio é assinado pelo ex-jogador Kaká.

O livro apresenta ensinamentos inspirados nas dinâmicas do futebol, traduzindo conceitos presentes no esporte para a vida pessoal, emocional e espiritual. A proposta é levar o leitor a sair da postura de quem apenas joga o jogo para assumir a mentalidade de quem busca vencer, com consciência, preparo e resiliência.

Brunet mostra como o ambiente ao redor pode influenciar diretamente o destino de uma pessoa e por que tantas trajetórias promissoras acabam interrompidas antes de alcançar seu potencial máximo. Com uma abordagem acessível e estratégica, Jogo da Vida provoca reflexões sobre por que muitos começam bem, mas poucos conseguem chegar ao fim de forma equilibrada — e o que fazer para não ficar para trás.

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