Rádio inglesa elege os 25 melhores jogadores do século 21

Cinco jogadores brasileiros foram relacionados em uma lista com os 25 melhores jogadores de futebol do século 21. O ranking foi feito pela rádio inglesa TalkSport, e é encabeçado por Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Ronaldinho Gaúcho é o brasileiro com a melhor colocação, figurando em terceiro lugar, logo atrás do argentino e do português. Outros brasileiros na lista são Kaká e Daniel Alves, ambos com boas passagens pela Europa durante a carreira.

Brasileiros na Lista da TalkSport

Apenas três brasileiros estão entre os dez melhores jogadores do século. Ronaldinho Gaúcho, na terceira posição, Kaká, na oitava posição, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007. Daniel Alves ocupa a décima posição.

Ronaldo Fenômeno também integra a lista, mesmo com boa parte da carreira e do auge nos anos 1990, o ex-atacante foi campeão da Copa do Mundo, em 2002, e tem passagem marcante pelo Real Madrid.

Neymar finaliza a participação brasileira. Na 22ª posição, o jogador do Al Hilal, da Arábia Saudita, é o único brasileiro que ainda está em atividade.

Lionel Messi (Argentina) Cristiano Ronaldo (Portugal) Ronaldinho Gaúcho (Brasil) Zinedine Zidane (França) Andrés Iniesta (Espanha) Xavi (Espanha) Thierry Henry (França) Kaká (Brasil) Luis Suárez (Uruguai) Daniel Alves (Brasil) Andrea Pirlo (Itália) Philipp Lahm (Alemanha) Sergio Ramos (Espanha) Luka Modric (Croácia) Fabio Cannavaro (Itália) Gianluigi Buffon (Itália) Ronaldo Fenômeno (Brasil) Zlatan Ibrahimovic (Suécia) Mohamed Salah (Egito) Wayne Rooney (Inglaterra) Luis Figo (Portugal) Neymar (Brasil) Kylian Mbappé (França) John Terry (Inglaterra) Karim Benzema (França)

Destaques além dos brasileiros

Lionel Messi, histórico camisa 10 do Barcelona e da seleção argentina, foi eleito o líder da lista, seguido por Cristiano Ronaldo. Ambos dividiram, por mais de dez anos, os prêmios de melhor jogador do mundo – o argentino tem oito Bolas de Ouro e o português tem cinco.

Entre outras nacionalidades, estão Xavi e Iniesta, dois dos espanhóis que fizeram parte da seleção campeã das Eurocopa de 2008 e 2012, além da Copa do Mundo de 2010. Além disso, por clubes, ambos foram importantes para o Barcelona.

Os franceses Zinedine Zidane e Thierry Henry também garantiram seu lugar na lista. Zidane e Henry marcaram o início do século. Zizou tem passagens marcantes pelo futebol italiano e espanhol, e Henry marcou a história do Arsenal.

Além deles, Kylian Mbappé é o terceiro francês da lista. O hoje jogador do Real Madrid foi campeão do mundo com a França, em 2018, e vice-campeão da Copa do Mundo em 2022, tendo marcado quatro gols em finais de mundiais até aqui.

