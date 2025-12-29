O uniforme reserva da seleção francesa para a Copa do Mundo de 2026 terá a cor verde claro com logotipos da Nike e da federação em cobre, inspirado na Estátua da Liberdade. A informação foi divulgada pelo site especializado Footy Headlines.

A Estátua da Liberdade, um dos principais pontos turísticos de Nova York, foi um presente da França para os Estados e simboliza os laços históricos entre as duas nações. Projetada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi e com sua estrutura de metal construída por Gustave Eiffel, a estátua foi inaugurada em 28 de outubro de 1886.

Esta será uma cor inédita para a seleção tricampeã, que costuma ter uniformes reservas na cor branca. Vale lembrar que a Nike pretendia que o Brasil vestisse uma camisa reserva vermelha, produzida pela marca Jordan, mas o modelo foi rejeitado pela CBF.

Ainda de acordo com o Footy Headlines, a camisa da França estará disponível para compra a partir de março de 2026.