Classificado para a semifinal da Libertadores 2026, após eliminar o Independiente del Valle-EQU, nessa quinta, 17, chegou a 24 vitórias em confrontos de mata-mata na história da competição em 34 disputas. Com apenas 10 derrotas, o rubro-negro é agora o time brasileiro com o melhor aproveitamento em mata-matas na Liberta (70,6%), entre disputados/vencidos/perdidos, superando o Santos (67,2%), entre aqueles que disputaram pelo menos 10 mata-matas.

O Palmeiras, outro brasileiro classificado, chegou a sua 13ª semifinal e é o recordista de participações entre os brasileiros nessa fase do torneio. O Verdão é também quem mais disputou mata-matas entre os clubes daqui e o que mais conseguiu classificações (34), porém, no total, é o segundo com mais eliminações (16), tendo então o 5º melhor aproveitamento.

O Corinthians, eliminado pelo Estudiantes-ARG, e que chegou apenas em duas semifinais em 19 participações, é o clube brasileiro com mais eliminações em mata-matas no geral (17) e o que tem o pior aproveitamento em confrontos eliminatórios (43,3%), com 13 vitórias e 17 derrotas/eliminações.