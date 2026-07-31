O Flamengo lançou, nesta sexta-feira, 31, seu terceiro uniforme para a temporada 2026. Embalados pela campanha “Segue o Mengo”, a camisa celebra a influência do clube na formação do futebol brasileiro e de sua cultura. O novo modelo é assinado pela Adidas Originals e adota o escudo do remo.
“Muito além das quatro linhas, o Flamengo cria tendências e influencia gerações. A campanha “Segue o Mengo” celebra o protagonismo do clube ao mostrar como, ao longo de sua história, ajudou a moldar o futebol brasileiro e a cultura que o cerca. Ao unir performance e lifestyle, reforça o pioneirismo rubronegro e sua capacidade de inspirar milhões de pessoas dentro e fora do esporte”, escreveu o Flamengo.
A camisa traz o vermelho como cor principal, mas com um tom mais claro em relação ao tradicional uniforme do clube. O novo modelo possui gola na cor branca, com acabamentos em vermelho e preto, assim como nas mangas. Os ombros, por sua vez, trazem as três listras da Adidas na cor preta.
O terceiro uniforme já está disponível nas versões jogador, torcedor, infantil e feminina cropped. A camisa está sendo comercializada a partir de R$ 449,99 (modelo adulto).
Terceiro uniforme do Flamengo