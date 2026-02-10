A nova camisa do São Paulo para a temporada 2026 vazou na internet nesta semana e causou grande polêmica com os torcedores por supostamente infringir o estatuto do clube.

A camisa produzida pela New Balance segue a tradição, com a cor branca predominante e as faixas tricolores no peito. No entanto, o escudo aparece em um tamanho menor do que o padrão e com uma borda branca. De acordo com o estatuto, o emblema deve cobrir inteiramente as três faixas, o que não ocorre neste novo modelo.

A novidade da camisa fica por conta da gola, que é no formato triangular com detalhes em vermelho. É possível perceber também uma textura na parte branca da camisa que lembra mármore.

O que diz o estatuto do clube

1º – O de número 1 será composto por camisas brancas, tendo à altura do peito 3 (três) faixas horizontais vermelha, branca e preta, nessa ordem, cobertas inteiramente pelo Emblema. As faixas vermelha e preta com 5 (cinco) centímetros de largura e a branca com 2,5 centímetros. O Uniforme número 1 será composto também por shorts brancos e meias brancas. Em caso de impossibilidade determinada pela entidade organizadora do jogo, deverão ser utilizados os shorts e meias pretos. Apenas na impossibilidade de utilização das cores preferenciais por determinação da entidade organizadora do jogo, serão utilizados shorts e meias vermelhos.

O estatuto de uniformes do São Paulo é bem claro e rígido sobre a primeira e segunda camisa, o que obriga os novos lançamentos a seguirem o modelo tradicional. As inovações vem na camisa 3, que tem como única exigência no estatuto homenagearem algum momento da história Tricolor.

