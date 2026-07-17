A Fifa definiu os uniformes que serão usados por Espanha e Argentina na final da Copa do Mundo 2026. A partida ocorre no próximo domingo, 19, às 16h (de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
A Espanha utilizará a tradicional camisa Roja, com calção e meião azul escuro. Já a Argentina trajará a camisa Albiceleste, com a cor branca no calção e meião da equipe.
Notícias no WhatsAppEntre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão.
Combinações de uniformes da final e disputa de 3º lugar da Copa do Mundo 2026 – Divulgaçã/Fifa
Enquanto Unai Simón, goleiro espanhol, estará vestido de azul claro, o arqueiro argentino Dibu Martínez usará verde claro. A equipe de arbitragem trajará uniformes pretos.
Disputa de terceiro lugar
A Fifa também definiu os uniformes que serão utilizados por França e Inglaterra, na disputa de 3º lugar, realizado no sábado, 18, às 18h (de Brasília), em Miami.
Os franceses usarão a camisa, calção e meião na cor azul escura, enquanto os ingleses se trajarão inteiros de branco.
Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.