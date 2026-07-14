A Espanha venceu a França por 2 a 0 nesta terça, 14, e se tornou a primeira finalista da Copa do Mundo de 2026. Com gols de Oyarzabal, de pênalti, aos 22 minutos no primeiro tempo, e Pedro Porro, aos 13 do segundo, a Fúria garantiu sua classificação para a grande final com uma sequência de 37 jogos sem derrota, igualando o recorde da Itália que também ficou 37 partidas sem perder entre 2018 e 2021.
Derrotada pela última vez no dia 22 de março de 2024, pela Colômbia, por 1 x 0, num amistoso. A Espanha acumula 28 vitórias e 9 empates desde então e pode se isolar como a seleção a maior invencibilidade caso não perca para Inglaterra ou Argentina na grande final da Copa de 2026 no próximo domingo, dia 19.
Maiores invencibilidades de seleções na história
37 – Itália (2018–2021)
[37] – Espanha (2024-2026)
36 – Argentina (2019–2022)
35 – Brasil (1993–1996)
35 – Espanha (2007–2009)
35 – Argélia (2019–2022)
34 – Marrocos (2024-2026)
31 – Argentina (1991–1993)
30 – França (1994–1996)
30 – Itália (1935–1939)
Campeã da Copa do Mundo de 2010, a Espanha garantiu classificação para a sua segunda final de Copa do Mundo. Atual campeã da Euro, a seleção espanhola sofrendo apenas um gol na atual edição, para a Bélgica, nas quartas de final. Na história das Copas, é a 7ª seleção a ir para uma final com só um gol sofrido, mas a primeira a disputar 7 jogos.
Menos gols sofridos entre as seleções finalistas da Copa do Mundo (1930-2026):
[1] – Espanha (2026) – 7 jogos
1 – Holanda (1974) – 6 jogos
1 – Inglaterra (1966) – 5 jogos
1 – Alemanha (2002) – 6 jogos
1 – Itália (2006) – 6 jogos
1 – Uruguai (1930) – 3 jogos
1 – Hungria (1938) – 3 jogos
2 – França (1998) – 6 jogos
2 – Itália (2006) – 6 jogos
2 – Espanha (2010) – 6 jogos
2 – Brasil (1958) – 5 jogos
2 – Suécia (1958) – 5 jogos
2 – Alemanha (1966) – 5 jogos
2 – Itália (1934) – 4 jogos