Os anos 90 parecem nunca ter fim para as marcas de material esportivo. Interessadas em fisgar aqueles que foram crianças e adolescentes fissurados por futebol e hoje são adultos com maior poder aquisitivo, as empresas do ramo tem apostado no relançamento de camisas, chuteiras e até bolas icônicas.
Em 2024, a Nike apresentou remakes de sua linha Total 90. A Kappa fez o mesmo com sua linha Kombat. A Adidas, patrocinadora oficial da Copa do Mundo desde 1970 não ficaria de fora e para 2026, o ano do Mundial na América do Norte, apostará em uma coleção de uniformes que deixaram saudades para várias seleções.
O astro da seleção espanhola, Lamine Yamal, deixou uma recente partida vestindo uma nova versão da camisa usada pela Fúria na Copa do Mundo de 1994. O site especializado Footy Headlines vazou outros uniformes da coleção. São elas:
- Argentina 2006 Titular e Reserva
- Alemanha 1994 Titular e Reserva
- Alemanha 2014 Reserva
- Bélgica 1986 Titular
- México 1986 Titular
- Espanha 1994 Titular
- Colômbia 1990 Reserva
- Chile 1994 Titular
- Itália 1970 Titular
- Suécia 1994 Titular
As camisas da Argentina na Copa de 2006 vem com o número 19 e o nome de Messi. Este foi o primeiro mundial disputado pelo craque argentino (na ocasião, Riquelme usava a 10).
Uma das peças icônicas que serão relançadas traz péssimas lembranças para os brasileiros: a camisa rubro-negra usada pela Alemanha no triunfo por 7 a 1 sobre o Brasil, no Mineirão, na semifinal da Copa do Mundo de 2014.