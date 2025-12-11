Os anos 90 parecem nunca ter fim para as marcas de material esportivo. Interessadas em fisgar aqueles que foram crianças e adolescentes fissurados por futebol e hoje são adultos com maior poder aquisitivo, as empresas do ramo tem apostado no relançamento de camisas, chuteiras e até bolas icônicas.

Em 2024, a Nike apresentou remakes de sua linha Total 90. A Kappa fez o mesmo com sua linha Kombat. A Adidas, patrocinadora oficial da Copa do Mundo desde 1970 não ficaria de fora e para 2026, o ano do Mundial na América do Norte, apostará em uma coleção de uniformes que deixaram saudades para várias seleções.

O astro da seleção espanhola, Lamine Yamal, deixou uma recente partida vestindo uma nova versão da camisa usada pela Fúria na Copa do Mundo de 1994. O site especializado Footy Headlines vazou outros uniformes da coleção. São elas:

Argentina 2006 Titular e Reserva

Alemanha 1994 Titular e Reserva

Alemanha 2014 Reserva

Bélgica 1986 Titular

México 1986 Titular

Espanha 1994 Titular

Colômbia 1990 Reserva

Chile 1994 Titular

Itália 1970 Titular

Suécia 1994 Titular

As camisas da Argentina na Copa de 2006 vem com o número 19 e o nome de Messi. Este foi o primeiro mundial disputado pelo craque argentino (na ocasião, Riquelme usava a 10).

Uma das peças icônicas que serão relançadas traz péssimas lembranças para os brasileiros: a camisa rubro-negra usada pela Alemanha no triunfo por 7 a 1 sobre o Brasil, no Mineirão, na semifinal da Copa do Mundo de 2014.