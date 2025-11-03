A Kappa entrou na moda da nostalgia no mercado esportivo e relançou sua icônica linha de uniformes Kombat, que revolucionou o mercado a partir do ano 2000. O Vasco da Gama foi um dos contemplados no lançamento, realizado nesta segunda-feira, 3.

Para celebrar o 25º aniversário da coleção, a marca italiana desenvolveu novos uniformes no design Kombat para dezessete equipes: Aris (Grécia), Estoril Praia (Portugal), Deportivo la Coruña (Espanha), Vizela (Portugal), Aldovisi (Argentina), Nacional Funchal (Portugal), Vasco (Brasil), Racing (Argentina), Empoli (Itália), Spezia (Itália), Genova (Itália), Valladolid (Espanha), Red Star FC (França), Fiorentina (Itália), Nice (França), Athens Kallithea (Grécia) e Tigre (Argentina).

A camisa do Vasco é preta, com a faixa branca. A novidade é a cruz de malta centralizada. O ex-jogador francês Djibril Cissé atacou de modelo na campanha da Kappa.

A linha Kombat marcou época com uma tecnologia bem diferente do que era moda na época, com um tecido supereslástico e camisa agarrada ao corpo. Os uniforme desta época da seleção italiana, Roma, Betis, Werder Bremen e Grêmio são consideradas relíquias por colecionadores.

A empresa italiana não revelou se os uniformes também serão usados ​​nas partidas.

Com isso, Nike repete uma estratégia já utilizada por Nike e Adidas, que relançaram chuteiras e camisas de suas linhas Total 90 e Teamgeist, respectivamente.