Romário de Souza Faria. O Baixinho, herói do tetra e um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos completa 60 anos nesta quarta-feira, 29, em plena forma, conciliando os papéis de senador da República, cartola do America-RJ, entrevistador e muito mais.

O eterno camisa 11 fez história por seus gols (foram mais de mil) e também pela língua afiada. Um gênio indomável, que tantas vezes estampou as páginas de PLACAR.

Em janeiro de 2006, ainda em plena atividade pelo Vasco aos 40 anos, Romário foi homenageado por Lédio Carmona e André Rizek com um levantamento de “40 coisas que você não pode deixar de saber sobre o Baixinho”. O blog #TBT PLACAR, que toda quinta-feira recupera um tesouro de nosso acervo, reproduz o texto na íntegra:

Romário, do Brasil, erguendo a Taça Fifa, após a vitória sobre a Itália e a conquista da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Rose Bowl - Alexandre Battibugli
Romário, do Vasco, sendo carregado por torcedores após a vitória sobre o São Caetano e a conquista da Copa João Havelange de Futebol de 2000, no Estádio do Maracanã - Eduardo Monteiro/PLACAR
Romário, do Flamengo, comemorando gol contra o Corinthians, no Estádio do Pacaembu, com a mensagem: "Armas não protegem, matam" - Renato Pizzutto/PLACAR
Maradona e Romario durante partida válida pela Copa América de 89, no estádio do Maracanã -PLACAR
Romário, jogador do Vasco com o troféu Bola de Ouro, da revista Placar - Ricardo Correa/PLACAR
Índio, do Corinthians, e Romário do Vasco, durante partida válida pelo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, no Maracanã - Alexandre Battibugli/PLACAR
Romário letal: dois gols para classificar o Brasil para a Copa de 1994 - Placar
Romário, do Vasco, durante jogo contra o Paraná pelo Campeonato Brasileiro de 2005, no Estádio São Januário - Daryan Dornelles/PLACAR
Romário com a camisa do Vasco no início de carreira - Rodolpho Machado/PLACAR
Romário comemorando um gol contra a Bolívia, no Estádio do Maracanã, em 2000 - Alexandre Battibugli/PLACAR
Edmundo e Romário, do Vasco, comemorando gol contra o Manchester United, durante jogo do Campeonato Mundial de Clubes da Fifa, no Estádio do Maracanã - PLACAR
Romário em ação pelo Fluminense em 2002 -PLACAR
Romário, em sua casa na Barra da Tijuca - Alexandre Battibugli/PLACAR
Romário com a camisa da seleção brasileira em 1993 - Nelson Coelho/PLACAR
Romário com a camisa do Vasco, no início de carreira. Na época, ele já prometia fazer 1000 gols - Rodolpho Machado/PLACAR
Romário e Viola, do Brasil e Pagliuca e Benarrivo, da Itália durante o jogo entre Brasil 0 x 0 Itália, partida finalíssima da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Rose Bowl - Alexandre Battibugli
Romário jogando futebol de areia pela seleção carioca - Pablo Rey/PLACAR
Romário, pela seleção, em 1997 - Alexandre Battibugli/PLACAR
Romário, do Vasco, no jogo contra o América, pelo Campeonato Carioca - Rodolpho Machado/PLACAR
Romário, do Brasil, no jogo contra El Salvador pela Copa Ouro de 1997 - Alexandre Battibugli/PLACAR
Romário, do Brasil, comemorando um gol contra o Paraguai, durante o jogo final do Campeonato Sul-Americano de Futebol Juniores, no Estádio Defensores del Chaco - Sergio Sade/PLACAR
Romário, pelo time do coração do pai, o América-RJ - Daryan Dornelles/PLACAR
Romário colocando os pés na "Calçada da Fama", no Estádio do Maracanã - Eduardo Monteiro/PLACAR
Romário e Edmundo, jogadores do Fluminense, em 2004 - Eduardo Monteiro/PLACAR
Romário, do Flamengo, no jogo contra o Vasco - Alexandre Battibugli/PLACAR
Romário, do Vasco, com o Troféu Bola de Prata de PLACAR - Daryan Dornelles/PLACAR
Romário, do Vasco, durante jogo contra a o Paraná pelo Campeonato Brasileiro, no Estádio São Januário - Daryan Dornelles/PLACAR.
