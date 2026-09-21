Com a derrota em casa para o Fluminense neste domingo, 20, por 3 x 1, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Corinthians alcançou dois recordes negativos na Neo Química Arena, desde 2014. Primeiro, chegou a quatro derrotas seguidas (Santos, Chapecoense, Estudiantes-ARG e Fluminense), sequência nunca vista nesses 12 anos de casa nova. Depois, sofreu sua 9ª derrota na temporada, superando as 8 sofridas em 2021.
Com uma sequência ruim como mandante, o time acabou eliminado recentemente da Copa do Brasil e da Libertadores, é o último colocado no 2º turno do Brasileirão e apenas o 14º no geral. Pelo Brasileirão, o time perdeu seus últimos quatro jogos seguidos, incluíndo a vexatória derrota de virada para o lanterna Chapecoense, algo inédito também no novo estádio.
O aproveitamento no ano, de 53,3% é o pior até aqui em uma única temporada, superando 2020, quando teve apenas 55,1% e atuando em muito jogos com portões fechado por conta da pandemia do Coronavírus. Com 12 derrotas, 4 empates e 9 derrotas, o Corinthians de 2026 marcou 29 gols e sofreu 20 em sua casa. A média de gols (1,16) é também a pior em uma temporada, superando a de 2018 (1,17).
Jogos do Corinthians na Neo Química Arena em 2026:
11/01 – Corinthians 3 x 0 Ponte Preta (Paulistão)
18/01 – Corinthians 1 x 1 São Paulo (Paulistão)
05/02 – Corinthians 3 x 0 Capivariano (Paulistão)
08/02 – Corinthians 0 x 1 Palmeiras (Paulistão)
12/02 – Corinthians 2 x 0 Bragantino (Brasileirão)
11/03 – Corinthians 0 x 2 Coritiba (Brasileirão)
22/03 – Corinthians 1 x 1 Flamengo (Brasileirão)
07/04 – Corinthians 0 x 1 Internacional (Brasileirão)
12/04 – Corinthians 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão)
30/04 – Corinthians 2 x 0 Santa Fe-COL (Libertadores)
26/04 – Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão)
30/04 – Corinthians 2 x 0 Peñarol URU (Libertadores)
10/05 – Corinthians 3 x 2 São Paulo (Brasileirão)
24/05 – Corinthians 1 x 0 Barra-SC (Copa do Brasil)
24/05 – Corinthians 1 x 0 Atlético-MG (Brasileirão)
27/05 – Corinthians 0 x 2 Platensse (Libertadores)
23/07 – Corinthians 3 x 0 Remo (Brasileirão)
30/07 – Corinthians 0 x 0 Athletico-PR (Brasileirão)
20/08 – Corinthians 2 x 1 Internacional (Copa do Brasil)
16/08 – Corinthians 1 x 2 Cruzeiro (Brasileirão)
20/08 – Corinthians 1 x 0 Rosario Central-ARG (Libertadores)
30/08 – Corinthians 0 x 1 Santos (Brasileirão)
06/09 – Corinthians 1 x 2 Chapecoense (Brasileirão)
16/09 – Corinthians 0 x 1 Estudiantes-ARG (Libertadores)
20/09 – Corinthians 1 x 3 Fluminense (Brasileirão)
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