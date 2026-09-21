Com a derrota em casa para o Fluminense neste domingo, 20, por 3 x 1, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Corinthians alcançou dois recordes negativos na Neo Química Arena, desde 2014. Primeiro, chegou a quatro derrotas seguidas (Santos, Chapecoense, Estudiantes-ARG e Fluminense), sequência nunca vista nesses 12 anos de casa nova. Depois, sofreu sua 9ª derrota na temporada, superando as 8 sofridas em 2021.

Com uma sequência ruim como mandante, o time acabou eliminado recentemente da Copa do Brasil e da Libertadores, é o último colocado no 2º turno do Brasileirão e apenas o 14º no geral. Pelo Brasileirão, o time perdeu seus últimos quatro jogos seguidos, incluíndo a vexatória derrota de virada para o lanterna Chapecoense, algo inédito também no novo estádio.

O aproveitamento no ano, de 53,3% é o pior até aqui em uma única temporada, superando 2020, quando teve apenas 55,1% e atuando em muito jogos com portões fechado por conta da pandemia do Coronavírus. Com 12 derrotas, 4 empates e 9 derrotas, o Corinthians de 2026 marcou 29 gols e sofreu 20 em sua casa. A média de gols (1,16) é também a pior em uma temporada, superando a de 2018 (1,17).

Jogos do Corinthians na Neo Química Arena em 2026:

11/01 – Corinthians 3 x 0 Ponte Preta (Paulistão)

18/01 – Corinthians 1 x 1 São Paulo (Paulistão)

05/02 – Corinthians 3 x 0 Capivariano (Paulistão)

08/02 – Corinthians 0 x 1 Palmeiras (Paulistão)

12/02 – Corinthians 2 x 0 Bragantino (Brasileirão)

11/03 – Corinthians 0 x 2 Coritiba (Brasileirão)

22/03 – Corinthians 1 x 1 Flamengo (Brasileirão)

07/04 – Corinthians 0 x 1 Internacional (Brasileirão)

12/04 – Corinthians 0 x 0 Palmeiras (Brasileirão)

30/04 – Corinthians 2 x 0 Santa Fe-COL (Libertadores)

26/04 – Corinthians 1 x 0 Vasco (Brasileirão)

30/04 – Corinthians 2 x 0 Peñarol URU (Libertadores)

10/05 – Corinthians 3 x 2 São Paulo (Brasileirão)

24/05 – Corinthians 1 x 0 Barra-SC (Copa do Brasil)

24/05 – Corinthians 1 x 0 Atlético-MG (Brasileirão)

27/05 – Corinthians 0 x 2 Platensse (Libertadores)

23/07 – Corinthians 3 x 0 Remo (Brasileirão)

30/07 – Corinthians 0 x 0 Athletico-PR (Brasileirão)

20/08 – Corinthians 2 x 1 Internacional (Copa do Brasil)

16/08 – Corinthians 1 x 2 Cruzeiro (Brasileirão)

20/08 – Corinthians 1 x 0 Rosario Central-ARG (Libertadores)

30/08 – Corinthians 0 x 1 Santos (Brasileirão)

06/09 – Corinthians 1 x 2 Chapecoense (Brasileirão)

16/09 – Corinthians 0 x 1 Estudiantes-ARG (Libertadores)

20/09 – Corinthians 1 x 3 Fluminense (Brasileirão)

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