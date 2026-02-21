O Corinthians anunciou na madrugada deste sábado, 21, a demissão do técnico Lucas Piccinato do comando da equipe feminina. A decisão ocorreu após o empate por 2 a 2 com o Fluminense, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Brasileirão Feminino, resultado que aumentou a pressão interna sobre o treinador.

A saída encerra um ciclo de pouco mais de duas temporadas à frente das “Brabas”. Além de Piccinato, também deixaram o clube integrantes da comissão técnica, incluindo o auxiliar Brenno Basso, o preparador de goleiras Francisco Rodrigues e o preparador físico Luiz Guilherme Gonçalves, conforme comunicado oficial divulgado pelo Corinthians.

O empate que motivou a decisão teve roteiro frustrante para o time paulista. Mesmo com vantagem numérica durante boa parte do jogo, o Corinthians abriu dois gols, mas cedeu a igualdade nos minutos finais, aumentando a cobrança por resultados e desempenho na atual temporada.

Apesar da saída, o trabalho de Lucas Piccinato foi marcado por conquistas expressivas. Desde que assumiu a equipe, o treinador ajudou a manter o Corinthians como uma das principais potências do futebol feminino sul-americano, somando títulos nacionais e continentais durante sua passagem.

Durante o período no clube, Piccinato conquistou dois Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores Femininas e uma Supercopa do Brasil, consolidando uma fase vitoriosa da equipe e mantendo o Corinthians competitivo em alto nível no cenário internacional.

Agora, o Corinthians inicia a busca por um novo comandante para dar sequência à temporada, com o objetivo de manter o protagonismo no futebol feminino brasileiro e sul-americano, enquanto a diretoria avalia os próximos passos do projeto esportivo das “Brabas”.

Os números de Lucas Piccinato no Corinthians

101 jogos

71 vitórias

20 empates

10 derrotas

76,90% de aproveitamento

Os números de Arthur Elias no Corinthians

324 jogos

256 vitórias

44 empates

24 derrotas

83,54% de aproveitamento