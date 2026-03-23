A CBF definiu nesta segunda-feira, 23, o chaveamento inicial da Copa do Brasil Feminina 2026. A entidade estabeleceu os duelos da fase preliminar e as 16 partidas que compõem a primeira etapa da competição nacional.
Calendário e formato de disputa
O torneio tem início previsto para 22 de abril com os jogos da fase preliminar. Já a primeira fase está agendada para começar em 29 de abril. Ao todo, 66 clubes participam desta edição, mantendo o formato de partidas únicas da fase preliminar até as oitavas de final. A partir das quartas de final, as vagas serão decididas em confrontos de ida e volta.
Confrontos sorteados
Os duelos iniciais marcam a entrada de clubes que buscam projeção no cenário nacional. Veja os principais jogos definidos pela entidade:
Fase Preliminar (22 de abril)
- Sampaio Corrêa-MA x Portuguesa-AP (C1)
- FC Pantanal-MS x Liga Sanjoanense-PI (C2)
Destaques da Primeira Fase (29 de abril)
- Coritiba-PR x Mixto-PB
- Criciúma-SC x R4-CE
- Realidade Jovem-SP x Itabirito-MG
- Pérolas Negras-RJ x Vencedor do C2
Premiação recorde e vagas internacionais
O Palmeiras, atual campeão após conquistar o título em 2025, defende o troféu em uma edição histórica. Segundo informações confirmadas pela CBF, o vencedor da Copa do Brasil Feminina 2026 receberá uma premiação recorde de R$ 2 milhões.
Além do montante financeiro, o título assegura ao clube campeão uma vaga direta na Copa Libertadores Feminina 2027 e na Supercopa Feminina 2027. O sorteio consolida o cronograma para o desenvolvimento do futebol feminino no país ao longo da temporada.