Neymar tem, no máximo, 16 jogos oficiais pelo Santos entre Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, segundo o site ge, para convencer o técnico Carlo Ancelotti a incluí-lo na lista final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Nesta segunda-feira, 16, o atacante ficou de fora da convocação anunciada por Ancelotti para os amistosos contra França e Croácia. As partidas acontecem, respectivamente, nos dias 26 e 31 de março.

Prazo final para a convocação da Copa

A lista definitiva dos 26 jogadores que disputarão o Mundial será divulgada em 18 de maio de 2026. Este é o limite estabelecido pela comissão técnica para que atletas em recuperação ou em busca de ritmo competitivo garantam seu lugar no grupo. Segundo Ancelotti, a ausência de Neymar nos testes de março ocorreu porque o jogador ainda não atingiu o nível físico ideal para a intensidade exigida na seleção.

Agenda da seleção brasileira

16/3 – Convocação para amistosos

23/3 – Apresentação em Orlando

26/3 – Brasil x França, em Boston

31/3 – Brasil x Croácia, em Orlando

18/5 – Convocação para a Copa do Mundo

25/5 – Início da preparação em Teresópolis

31/5 – Brasil x Panamá, no Maracanã

1/6 – Viagem para os Estados Unidos

6/6 – Brasil x Egito, em Cleveland

13/6 – Estreia do Brasil na Copa

O calendário de Neymar no Santos

O cronograma do Santos no Campeonato Brasileiro prevê uma sequência de jogos que servirá como vitrine final para o craque. Entre 18 de março e 17 de maio, o clube disputará da 7ª à 16ª rodada da competição nacional. Além do Brasileirão, o camisa 10 do Peixe poderá atuar na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.

Jogos do Santos antes da convocação para a Copa do Mundo de 2026